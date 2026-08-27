Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμει και ο δήμος Χίου, ο οποίος κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαθέσει υδροφόρες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι της Χίου. Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 11.15 για το περιστατικό και άμεσα ξεκίνησε η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Ήδη στην περιοχή, επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 13ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Σημαντική είναι η συνδρομή και εναέριων μέσων, καθώς κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμει και ο δήμος Χίου, ο οποίος κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαθέσει υδροφόρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί κάποιον οικισμό ή υποδομές.

Στις 11:54, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι Χίου. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Σημειώνεται ότι σήμερα η Χίος βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ