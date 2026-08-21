Ο Τραμπ αναστέλλει για 90 ημέρες τους δασμούς στις εισαγωγές βοείου κρέατος

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει δέσμευση πως το προϊόν θα πωλείται 25% κάτω από τις τρέχουσες τιμές. Δεν διευκρίνισε τις χώρες από τις οποίες θα προέλθουν οι εισαγωγές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή για 90 ημέρες των δασμών στις εισαγωγές βοείου κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες με την επιδίωξη της πτώσης των τιμών του προϊόντος καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Καθώς προσπαθούμε να ανασυγκροτήσουμε αυτό το κοπάδι και να υποστηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας, για τις επόμενες 90 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την εισαγωγή μέχρι 300.000 τόνων προϊόντων που προορίζονται για κιμά χωρίς δασμούς εκτός ποσόστωσης», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει δέσμευση πως το προϊόν θα πωλείται 25% κάτω από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και δεν διευκρίνισε τις χώρες από τις οποίες θα προέλθουν οι εισαγωγές ή ποιοι είναι οι φορείς που έχουν «δεσμευθεί» για την μείωση των τιμών.

«Αυτή η συμφωνία θα μειώσει τις τιμές για τους Αμερικανούς, ενώ θα δώσει περιθώριο στο Μεγάλο Αμερικανικό Κοπάδι Βοοειδών μας να ανακάμψει και να αυξηθεί ξανά», έγραψε ο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ