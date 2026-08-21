Τουρισμός: Περισσότεροι επισκέπτες, μικρότερο «πορτοφόλι» - Στα 8,8 δισ. ευρώ οι εισπράξεις στο εξάμηνο

Με περισσότερους ξένους επισκέπτες αλλά με μικρότερο «πορτοφόλι» ανά ταξίδι κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός τον Ιούνιο, με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος να αναδεικνύουν μια απόκλιση μεταξύ αφίξεων και εσόδων.

Με περισσότερους ξένους επισκέπτες αλλά με μικρότερο «πορτοφόλι» ανά ταξίδι κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός τον Ιούνιο, με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος να αναδεικνύουν μια απόκλιση μεταξύ αφίξεων και εσόδων.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,9% σε ετήσια βάση, όμως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν μόλις κατά 1,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε κατά 6,2%. Έτσι, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 3,48 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου η εικόνα παραμένει σαφώς ισχυρότερη, με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 14,8% και να φθάνουν τα 8,8 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 3,116 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,127 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, αύξηση κατά 1,2% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.476,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3.434,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 17,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούνιος 2026: 360,2 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2025: 307,5 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 119,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 96,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 6,928 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 6.012,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αύξηση κατά 1,131 δισ. ευρώ ή 14,8% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.796,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 215,5 εκατ. ευρώ ή 13,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.867,6 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 15,4%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 0,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 46,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούνιο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 3.476,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 1,5% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,850 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών μειώθηκαν κατά 1,2% (Ιούνιος 2026: 1,439 δισ. ευρώ, Ιούνιος 2025: 1,456 δισ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 3,7% (Ιούνιος 2026: 1.516,0 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2025: 1.462,1 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ υποχώρησαν κατά 7,2% και διαμορφώθηκαν στα 334,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 14,5% και διαμορφώθηκαν στα 515,1 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, που μειώθηκαν κατά 33,9% στα 129,8 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 34,4% στα 248,3 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, πτώση κατά 26,1% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 442,9 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ, που διαμορφώθηκαν στα 257,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,7%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 14,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 8.796,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 10,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.526,4 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 19,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.859,9 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.777,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν στα 748,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.275,9 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7,4% στα 414,3 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 31,1% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 470,0 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 8,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.179,2 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,8% στα 796,9 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2026 διαμορφώθηκε σε 4.921,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 6,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 4,0% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 20,7% έναντι του Ιουνίου του 2025. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε κυρίως από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 12,2%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 2.413,5 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 15,8%, ενώ μειωμένη κατά 2,4% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 503,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 6,0% και διαμορφώθηκε σε 814,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 18,5% σε 218,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 21,8% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 371,7 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε πτώση κατά 12,0% και διαμορφώθηκε σε 713,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 12,1% σε 202,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 15,4% και διαμορφώθηκε σε 13.491,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 11.691,9 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 7,3% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 49,3%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 7.647,6 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 19,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,7% και διαμορφώθηκε σε 5.843,5 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 20,6% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 12,8%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 2.041,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,4% σε 607,5 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 17,9% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 727,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 1.679,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 5,4% σε 656,7 χιλ. ταξιδιώτες.