UBS: Ανεβάζει τον πήχη για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Βλέπει αύξηση κερδών 32% στη διετία

Η UBS εμφανίζεται πλέον αισθητά πιο αισιόδοξη για τις μετοχές της Ευρωζώνης, μετά τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου, τα οποία, όπως επισημαίνει, επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ισχυρός και ολοένα πιο διευρυμένος κύκλος αύξησης των κερδών.

Η περίοδος κατά την οποία η άνοδος των ευρωπαϊκών μετοχών στηριζόταν κυρίως στις χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με τη Wall Street φαίνεται να δίνει τη θέση της σε έναν ισχυρότερο θεμελιώδη παράγοντα, την επιτάχυνση της εταιρικής κερδοφορίας.

Η UBS εμφανίζεται πλέον αισθητά πιο αισιόδοξη για τις μετοχές της Ευρωζώνης, μετά τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου, τα οποία, όπως επισημαίνει, επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ισχυρός και ολοένα πιο διευρυμένος κύκλος αύξησης των κερδών.

Κέρδη 32% στη διετία

Η μεγαλύτερη αλλαγή στις εκτιμήσεις της UBS αφορά την κερδοφορία. Μετά την ισχυρή εικόνα του πρώτου εξαμήνου, ο οίκος προβλέπει πλέον ότι τα κέρδη των εισηγμένων της Ευρωζώνης θα αυξηθούν κατά περίπου 15% το 2026, ενώ προηγουμένως η UBS ανέμενε αύξηση μόλις 8% για τις εταιρείες του EuroStoxx 50 και 11% για τους ευρύτερους δείκτες της Ευρωζώνης. Παράλληλα, διατηρεί την πρόβλεψη για νέα αύξηση των κερδών κατά περίπου 15% το 2027.

Συνολικά, αυτό μεταφράζεται σε σωρευτική αύξηση της κερδοφορίας περίπου 32% μέσα στη διετία 2026-2027, έναντι 25% που προέβλεπε προηγουμένως.

Μέχρι τώρα, η συγκράτηση του κόστους έχει προσφέρει σημαντική στήριξη στα ευρωπαϊκά περιθώρια κέρδους. Η UBS εκτιμά όμως ότι η επόμενη φάση της ανάπτυξης θα προέλθει περισσότερο από την αύξηση των εσόδων, καθώς βελτιώνεται η μεταποίηση, εξασθενούν οι αρνητικές επιδράσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και ενισχύεται η λειτουργική μόχλευση των επιχειρήσεων.

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι η ανάκαμψη δεν περιορίζεται πλέον σε λίγους κλάδους, αντιθέτως η UBS περιμένει αύξηση κερδών σε όλους τους τομείς της αγοράς μέσα στο 2026.

Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες επιταχύνουν ξανά, καθώς βελτιώνεται η ζήτηση για δάνεια και η δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις επωφελούνται από τις μεγάλες επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, εξηλεκτρισμό και άμυνα, αλλά και από την κυκλική ανάκαμψη σε τομείς όπως ο αυτοματισμός.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή τεχνολογία βρίσκεται, σύμφωνα με την UBS, στην αρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου κερδοφορίας, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για επενδύσεις σε ημιαγωγούς που συνδέονται με την AI. Ακόμη και κλάδοι που αποτέλεσαν βαρίδι για την κερδοφορία το προηγούμενο έτος, όπως τα εμπορεύματα, τα χημικά και οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, επιστρέφουν σε ανάπτυξη.

Πού βλέπει ευκαιρίες

Με βάση τα παραπάνω, η UBS διατηρεί “Attractive” τις ευρωπαϊκές μετοχές και ειδικότερα τις μετοχές της Ευρωζώνης. Εκτιμά μάλιστα ότι, από εδώ και πέρα, η αύξηση των εταιρικών κερδών θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα που θα καθορίσει τις αποδόσεις.

Γεωγραφικά προτιμά την Ευρωζώνη και τη Γερμανία, με τη δεύτερη να διαθέτει επιπλέον στήριξη από τη δημοσιονομική πολιτική.

Σε επίπεδο κλάδων, ξεχωρίζει τις τράπεζες, τη βιομηχανία, τις εταιρείες του κλάδου μη βασικών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, την υγεία και την τεχνολογία.

Νέοι στόχοι για τον EuroStoxx 50

Με σημείο αναφοράς τις 6.540 μονάδες στις 12 Αυγούστου, η UBS τοποθετεί τον στόχο για τον EuroStoxx 50 στις 6.900 μονάδες για τον Δεκέμβριο του 2026 και στις 7.100 μονάδες για τον Ιούνιο του 2027.

Στο ανοδικό σενάριο, ο στόχος για τον Ιούνιο του 2027 ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, στις 7.600 μονάδες. Για να επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, η UBS θεωρεί ότι θα μπορούσε να απαιτηθεί ένας ακόμη ισχυρότερος επενδυτικός κύκλος, με αιχμή την AI, τον εξηλεκτρισμό και τις αμυντικές δαπάνες, ταχύτερη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και περαιτέρω δημοσιονομική στήριξη.

Θετικά θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας που θα βελτίωνε το επενδυτικό κλίμα και ενδεχομένως θα περιόριζε τις τιμές του φυσικού αερίου, η πρόοδος στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η περαιτέρω διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων Αμερικανών και Ασιατών επενδυτών προς την Ευρώπη.

Στο αρνητικό σενάριο της UBS, ο EuroStoxx 50 θα μπορούσε να υποχωρήσει στις 4.700 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2027. Μεταξύ των βασικών κινδύνων η UBS αναφέρει μια παρατεταμένη διαταραχή στις ενεργειακές ροές, απογοήτευση σχετικά με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, νέα εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-ΕΕ ή ΕΕ-Κίνας, τις υψηλές ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας, τον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό και την πιθανή επιστροφή της πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει του εκλογικά φορτωμένου 2027.