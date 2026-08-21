Έρχεται το πιο έντονο Ελ Νίνιο των τελευταίων 500 ετών - Το 2027 θα είναι το θερμότερο έτος

Το Ελ Νίνιο επανέρχεται κάθε 2 ως 7 χρόνια, μεταφράζεται σε πιο θερμό και ξηρό κλίμα και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα.

Για «το πιο έντονο» Ελ Νίνιο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποιεί ειδικός της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (Met Office), επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των περισσότερων εμπειρογνωμόνων.

«Ουδέποτε έχω δει να διαγράφεται ένα τέτοιο φαινόμενο στις προβλέψεις μας (...) περιμένουμε το πιο έντονο επεισόδιο Ελ Νίνιο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, στην κορύφωσή του θα ξεπεράσει τους τρεις βαθμούς (ανόδου της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας σε μια ζώνη αναφοράς του Ειρηνικού), κάτι που είναι πρωτοφανές στα σύγχρονα κλιματικά δεδομένα», δήλωσε στο BBC ο Έινταμ Σκέιφ, αρμόδιος για τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της βρετανικής Met Office.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συνέπειες θα είναι «ιδιαίτερα ισχυρές γύρω από τους Τροπικούς», με ακραίες ξηρασίες στη Νότια Αμερική και στον δυτικό Ειρηνικό, προσθέτοντας ότι οι αναταράξεις θα γίνουν ωστόσο αισθητές μέχρι και στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Διακρίνουμε εξάλλου ήδη ενδείξεις που προαναγγέλλουν ενίσχυση των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, προς τον Νοέμβριο», όπως και σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη, δήλωσε ο ειδικός.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων Ελ Νίνιο, απελευθερώνεται σημαντική θερμότητα από τον ωκεανό στην ατμόσφαιρα. Ο επιστήμονας του κλίματος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Δρ. Νικ Ντάνστοουν, λέει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε «αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στο ημερολογιακό έτος που ακολουθεί την χειμερινή κορύφωση του Ελ Νίνιο». «Επομένως, το 2027 είναι πολύ πιθανό να αντικαταστήσει το 2024 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί».

Τι είναι το Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό καιρικό φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε 2 έως 7 χρόνια, διαρκεί περίπου έναν χρόνο και μεταφράζεται σε πιο θερμό και ξηρό κλίμα σε ορισμένες περιοχές και πιο δροσερό και υγρό σε άλλες, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι, οι οποίοι συνήθως πνέουν από ανατολικά προς δυτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό, μπορεί να εξασθενήσουν ή ακόμη και να αντιστραφούν, επιτρέποντας στα θερμά νερά να εξαπλωθούν προς τα ανατολικά. Στη συνέχεια, η θερμότητα απελευθερώνεται από τον ωκεανό στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας άνοδο των παγκόσμιων θερμοκρασιών και μεταβολές στις βροχοπτώσεις.

Οι επιστήμονες κηρύσσουν την έναρξη του φαινομένου όταν οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας σε μια κρίσιμη περιοχή του Ειρηνικού βρεθούν 0,5 °C ή περισσότερο πάνω από τον μέσο όρο. Οι τρέχουσες μετρήσεις δείχνουν ότι είναι ήδη πολύ πάνω από 2°C υψηλότερα από το φυσιολογικό.

«Έχουμε ακόμα πολλούς μήνες μπροστά μας καθώς αυτό το φαινόμενο συνεχίζει να εξελίσσεται, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που πιστεύουμε πως θα πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα σπάσει κάθε ρεκόρ», δήλωσε ο Δρ Ζικ Χάουσφαδερ, κλιματολόγος στην αμερικανική ερευνητική ομάδα Berkeley Earth.

Άλλες μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν πως το φαινόμενο θα είναι ισχυρότερο κάνοντας λόγο ενδεχομένως και για 4 °C πάνω από τον μέσο όρο. Αν συμβεί αυτό, «δεν είναι απίθανο να είναι το ισχυρότερο φαινόμενο Ελ Νίνιο των τελευταίων 500 ή ακόμη και 1.000 ετών», εκτίμησε ο Χάουσφαδερ.

Επιπτώσεις σε όλον τον πλανήτη

Παρόλο που δεν υπάρχουν δύο φαινόμενα Ελ Νίνιο που να είναι πανομοιότυπα και οι επιπτώσεις διαφέρουν, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι συνέπειες γίνονται ήδη αισθητές. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο του Ελ Νίνιο ο νοτιοδυτικός μουσώνας μπορεί να προκαλέσει μειωμένες βροχοπτώσεις στη Νότια Ασία. Και μέχρι στιγμής το 2026 οι βροχοπτώσεις κινούνται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Παράλληλα, οι αλλαγές στα μοτίβα των ανέμων στην Καραϊβική και στον τροπικό Ατλαντικό μπορούν να μειώσουν τη δραστηριότητα των τυφώνων, με τη φετινή σεζόν να έχει καταγράψει μέχρι στιγμής μόλις τρεις ισχυρές καταιγίδες. Σε περιοχές κοντά στον τροπικό Ειρηνικό η επίδραση είναι πιο αισθητή, φέρνοντας κίνδυνο ξηρασίας και δασικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, αλλά και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στο Περού, τον Ισημερινό και τις νότιες ΗΠΑ.