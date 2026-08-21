Σε υψηλό 9 μηνών ο PMI της Ευρωζώνης τον Αύγουστο - Ανάκαμψη 4,5 ετών στην μεταποίηση

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 40 μηνών. Ο μεταποιητικός PMI σε υψηλό 51 μηνών με ρελάνς 4,5 ετών στην παραγωγή.

Ανοίγει τον βηματισμό της η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο, αγγίζοντας το 52,1 που αποτελεί υψηλό 9 μηνών, με τεράστια στήριξη από την μεταποίηση και τις νέες παραγγελίες.

Αναλυτικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI που καλύπτει τις υπηρεσίες και τον κλάδο της μεταποίησης ενισχύθηκε στις 52,1 μονάδες τον Αύγουστο από 52μονάδες τον Ιούλιο, στην υψηλότερη από το Νοέμβριο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι μετρήσεις πάνω από το 50 δείχνουν επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο μεταποιητικός PMI σκαρφάλωσε σε υψηλό 51 μηνών (4 ετών και 3 μηνών) στις 52,8 μονάδες από 51,9 μονάδες, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών στις 51,8 μονάδες ενώ η παραγωγή εκτινάχθηκε σε υψηλό 54 μηνών (4 ετών και 6 μηνών από τον Μάρτιο του 2022).

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 40 μηνών, ενώ οι παραγγελίες για εξαγωγές σημείωσαν άνοδο για πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο του 2022.

Οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε νέες προσλήψεις εργαζομένων ενώ υπάρχουν περαιτέρω ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μετριάστηκε και παρέμεινε σχετικά συγκρατημένη.

Οι υπηρεσίες στην Ευρωζώνη, εν τω μεταξύ, παρουσίασαν μέτριο ρυθμό επέκτασης, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου βάδιζε αντίθετα μονοπάτια: κέρδισε έδαφος στη Γερμανία τον Αύγουστο, ενώ κατεγράφη περαιτέρω αποδυνάμωση στη Γαλλία.

Ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος στην S&P Global Market Intelligence, τόνισε πως η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Αύγουστο προετοιμάζει την Ευρωζώνη για μια ισχυρή άνοδο ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου περίπου 0,3%.

«Ο μεταποιητικός κλάδος είναι και πάλι ο κορυφαίος τομέας, απολαμβάνοντας την ισχυρότερη ανάπτυξή του εδώ και τεσσεράμισι χρόνια, με την οικονομία των υπηρεσιών να παρέχει υποστηρικτικό ρόλο, σημειώνοντας έναν ακόμη μήνα αξιοπρεπούς ανάπτυξης μετά την δυσκολία που παρατηρήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο» επεσήμανε.

«Υπάρχουν επίσης ενθαρρυντικά σημάδια αυξανόμενης ζήτησης για τεχνολογικά αγαθά που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και αυξανόμενης ζήτησης εξοπλισμού χάρη στις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, βοηθώντας ιδίως τη Γερμανία να επιτύχει ολοένα και πιο εντυπωσιακή άνοδο παραγωγής. Στον τομέα των υπηρεσιών, η αύξηση των δαπανών για τον τουρισμό συμβάλλει στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παρόλο που οι υψηλές τιμές φέρεται να συνεχίζουν να μειώνουν τη ζήτηση, οι πιέσεις έχουν δείξει σημάδια περαιτέρω χαλάρωσης» υπογράμμισε.

«Ωστόσο, με τον PMI να σηματοδοτεί σταθερή ενίσχυση του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο, μια επιστροφή στις προσλήψεις από τις εταιρείες για πρώτη φορά φέτος, και τον πληθωρισμό να παραμένει τσιμπημένος, τροφοδοτεί μια "γερακίσια" προσέγγιση στη νομισματική πολιτική και δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω επικείμενες αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ» κατέληξε.