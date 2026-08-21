Οι νέες τάσεις στα ενοίκια, ο καθοριστικός ρόλος του Μετρό. Το μοντέλο της συγκατοίκησης και του επιμερισμού κόστους. Τι δείχνει ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Η φετινή χρονιά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλά ζητούμενα μισθώματα στον τομέα της φοιτητικής στέγης, αν και η εικόνα διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Στα πλήρως ανακαινισμένα ή και επιπλωμένα ακίνητα καταγράφονται αυξήσεις της τάξης του 5%-7%, ενώ παράλληλα διευρύνεται η διαθεσιμότητα κατοικιών υψηλότερης κατηγορίας. Αντίθετα, οι οικονομικές επιλογές περιορίζονται αισθητά, ιδιαίτερα για μικρές κατοικίες έως 50 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας.

Ενδεικτικά, σχεδόν 7 στα 10 διαθέσιμα διαμερίσματα αυτής της κατηγορίας ζητούν πλέον μίσθωμα άνω των 500 ευρώ, όταν το 2022 αντίστοιχο επίπεδο τιμών καταγραφόταν μόλις σε 3 στα 10 ακίνητα.

Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από σχετική ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, η οποία επίσης αναφέρεται στην τάση συγκατοίκησης που φαίνεται να αλλάζουν τον χάρτη της φοιτητικής κατοικίας στην Ελλάδα, αλλά και σε 22 περιοχές με προσιτές αλλαγές, όπως και στον καθοριστικό ρόλο του Μετρό.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του κτηματομεσιτικού δικτύου, κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, στις περιοχές όπου παρατηρούνται μικρές διορθώσεις στις κατώτατες ζητούμενες τιμές, αυτές αφορούν κυρίως παλαιότερες, μη ανακαινισμένες ή μερικώς ανακαινισμένες κατοικίες. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, ενεργειακά αναβαθμισμένα ή επιπλωμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα και εμφανίζουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, καθώς αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή των περισσότερων ιδιοκτητών που επενδύουν στην αγορά της φοιτητικής κατοικίας.

Σταθεροποίηση στις κατώτατες ζητούμενες τιμές - Τα ανακαινισμένα ακίνητα εξακολουθούν να οδηγούν την αγορά

Σύμφωνα με την έρευνα, «με βάση τα στοιχεία του πίνακα για το 2026, διαπιστώνεται ότι η αγορά παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι ζητούμενες τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ωστόσο σε αρκετές περιοχές καταγράφεται σταθεροποίηση, ενώ σε ορισμένες παρατηρούνται ακόμη και ήπιες διορθωτικές μειώσεις σε σχέση με το 2025.

Η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται σε ουσιαστική αποκλιμάκωση της αγοράς, αλλά κυρίως στην αύξηση της προσφοράς μεγαλύτερων διαμερισμάτων, στην αδυναμία ενός σημαντικού μέρους των οικογενειών να ανταποκριθεί στα ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια και στην προσπάθεια των ιδιοκτητών να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις τους στα πραγματικά δεδομένα της ζήτησης.

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές που καταγράφονται στις περιοχές όπου εμφανίζονται μειώσεις ή διορθώσεις αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένες ή μερικώς ανακαινισμένες κατοικίες. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, ενεργειακά αναβαθμισμένα ή και επιπλωμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατίθενται προς μίσθωση με αισθητά υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα, ενώ παράλληλα καταγράφουν και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στην αγορά».

Παρά τη συγκρατημένη αυτή εικόνα, οι τιμές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα επίπεδα προ της πανδημίας, ενώ στις περισσότερες περιοχές οι ζητούμενες τιμές παραμένουν αυξημένες κατά 60% έως και άνω του 100% σε σχέση με το 2019.

Ιδιαίτερα υψηλά μισθώματα εξακολουθούν να καταγράφονται σε περιοχές με άμεση πρόσβαση στο μετρό και ισχυρή φοιτητική ζήτηση, όπως οι Αμπελόκηποι, ο Άγιος Κωνσταντίνος - Πλατεία Βάθης, η Νέα Ιωνία, ο Κορυδαλλός και οι περιοχές των νοτίων προαστίων, επιβεβαιώνοντας ότι η εγγύτητα στα μέσα σταθερής τροχιάς και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης των ζητούμενων μισθωμάτων.

Οι περιοχές που επιλέγουν οι φοιτητές

Όπως σημειώνεται, για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Περιστέρι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον συμφέρουσες επιλογές. Η περιοχή διαθέτει σταθμούς μετρό, ενώ η σύνδεση με τη σχολή πραγματοποιείται εύκολα μέσω της Λεωφόρου Θηβών και της Λεωφόρου Αθηνών, επιτρέποντας πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο μέσα σε περίπου 10-15 λεπτά με λεωφορείο.

Αντίστοιχα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά στρέφονται κυρίως προς τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, το Κερατσίνι και το Μοσχάτο, περιοχές που προσφέρουν μεγαλύτερα διαμερίσματα κατάλληλα για συγκατοίκηση, σε συνδυασμό με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Η λειτουργία των νέων σταθμών στη Νίκαια και τον Κορυδαλλό από το 2020 έχει αναβαθμίσει σημαντικά τη ζήτηση των συγκεκριμένων περιοχών, οδηγώντας και σε αισθητή αύξηση των ενοικίων.

Για τους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου και της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ιδιαίτερα δημοφιλείς παραμένουν ο Υμηττός, η Δάφνη, ο Βύρωνας και η Ηλιούπολη. Πρόκειται για οικογενειακές και ασφαλείς περιοχές με άμεση πρόσβαση είτε στο μετρό είτε σε βασικούς λεωφορειακούς άξονες, προσφέροντας εύκολη καθημερινή μετακίνηση προς τις σχολές.

Η συγκατοίκηση αποτελεί πλέον οικονομική αναγκαιότητα

Σύμφωνα με την έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E - Real Estates, η συγκατοίκηση δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο που δημιουργήθηκε λόγω της αύξησης των ενοικίων. Αποτελεί διαχρονικό κομμάτι της φοιτητικής ζωής, το οποίο όμως σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς για πολλές οικογένειες ο επιμερισμός του ενοικίου και των πάγιων εξόδων αποτελεί πλέον οικονομική αναγκαιότητα.

Οι φοιτητές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε μεγαλύτερα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, επιλέγοντας να μοιραστούν το κόστος διαβίωσης με συμφοιτητές ή φίλους, είτε πρόκειται για πρωτοετείς που γνωρίζονται ήδη από τον τόπο καταγωγής τους είτε για φοιτητές μεγαλύτερων ετών που γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

«Παράλληλα, αλλάζουν και τα κριτήρια επιλογής κατοικίας. Η απόσταση από τη σχολή δεν αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο παράγοντα, καθώς η άμεση πρόσβαση στο μετρό και στα μέσα σταθερής τροχιάς εξασφαλίζει ταχύτερη και πιο αξιόπιστη καθημερινή μετακίνηση. Δεν είναι λίγοι οι πρωτοετείς, ιδιαίτερα όσοι προέρχονται από την περιφέρεια, που διαπιστώνουν στην πράξη ότι οι μετακινήσεις στην Αθήνα σπάνια απαιτούν λιγότερο από 30 έως 35 λεπτά, γεγονός που καθιστά την επιλογή μιας περιοχής με καλή συγκοινωνιακή σύνδεση καθοριστική.

Παρά τα προφανή οικονομικά οφέλη της, η συγκατοίκηση στην Ελλάδα εξακολουθεί να συνοδεύεται από σημαντικές θεσμικές αδυναμίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μισθωτήριο συμβόλαιο αφορά το σύνολο της κατοικίας και υπογράφεται από όλους τους ενοικιαστές, με αποτέλεσμα, εάν ένας αποχωρήσει ή αδυνατεί να καταβάλει το μερίδιό του, η οικονομική ευθύνη να μεταφέρεται στους υπόλοιπους. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Αγγλία, κάθε δωμάτιο μισθώνεται με ξεχωριστό συμβόλαιο, περιορίζοντας την ευθύνη κάθε φοιτητή αποκλειστικά στο δικό του μίσθωμα και προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους συγκατοίκους», σημειώνει ο κ. Μπάκας.

Το κόστος ενός διαμερίσματος για συγκατοίκηση

Στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, ένα διαμέρισμα άνω των 60 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, κατάλληλο για συγκατοίκηση, ενοικιάζεται πλέον από 580 ευρώ και σε αρκετές περιοχές φθάνει ακόμη και τα 750-800 ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο, όταν το μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ δύο φοιτητών, το τελικό κόστος ανά άτομο γίνεται αντίστοιχο - και πολλές φορές χαμηλότερο - από αυτό μιας μικρής γκαρσονιέρας σε περισσότερο δημοφιλείς συνοικίες.

Το μετρό καθορίζει πλέον τις αξίες

Η συνεχής αναβάθμιση του δικτύου των μέσων σταθερής τροχιάς έχει μεταβάλει σημαντικά τον χάρτη της φοιτητικής κατοικίας στην Αθήνα. Περιοχές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν οικονομικές, όπως η Νίκαια και ο Κορυδαλλός, παρουσιάζουν πλέον σημαντικά υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα, κυρίως λόγω της λειτουργίας των νέων σταθμών μετρό και της αυξημένης προσβασιμότητας.

Σήμερα, η εγγύτητα σε σταθμό μετρό ή ηλεκτρικού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών αλλά και της τελικής επιλογής κατοικίας. Για έναν φοιτητή που μετακινείται καθημερινά χωρίς ιδιωτικό μέσο, η πρόσβαση σε μέσα σταθερής τροχιάς μεταφράζεται σε εξοικονόμηση χρόνου, χαμηλότερο κόστος μετακίνησης και σημαντικά καλύτερη ποιότητα καθημερινής ζωής. Δεν είναι πλέον τυχαίο ότι πολλές από τις περιοχές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν εναλλακτικές επιλογές συγκαταλέγονται πλέον στις πλέον περιζήτητες για τη φοιτητική στέγη.

Έως 2.500 ευρώ το ετήσιο φοιτητικό επίδομα για όσους επιλέγουν τη συγκατοίκηση

Η Πολιτεία παρέχει αυξημένη οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο περιορισμού του κόστους στέγασης.

Το βασικό στεγαστικό επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ ετησίως για φοιτητές που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ αυξάνεται σε 2.000 ευρώ για όσους φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση για τους φοιτητές που επιλέγουν να μισθώσουν από κοινού την ίδια κατοικία. Στην περίπτωση της συγκατοίκησης, το ετήσιο επίδομα διαμορφώνεται σε 2.000 ευρώ για κάθε φοιτητή όταν οι σπουδές πραγματοποιούνται στην Αττική ή τη Θεσσαλονίκη και αυξάνεται σε 2.500 ευρώ ανά φοιτητή όταν η φοίτηση πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακό ίδρυμα της περιφέρειας.

Το επίδομα χορηγείται σε προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των πανεπιστημιακών σχολών της Κύπρου που συμμετέχουν στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Δικαιούχοι είναι οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι το στεγαστικό επίδομα δεν χορηγείται σε φοιτητές που παρακολουθούν δεύτερο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας επανέρχεται στο προσκήνιο

Η συνεχής αύξηση των ενοικίων έχει οδηγήσει ολοένα και περισσότερες οικογένειες να εξετάζουν ένα εναλλακτικό σενάριο: την αγορά φοιτητικής κατοικίας αντί της μακροχρόνιας καταβολής υψηλού ενοικίου. Πρόκειται για μια επιλογή που, υπό συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις, φαίνεται να κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Για οικογένειες που διαθέτουν ίδια κεφάλαια της τάξεως των 60.000 έως 80.000 ευρώ ή έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, η αγορά ενός μικρού διαμερίσματος αξίας 120.000 έως 150.000 ευρώ σε πόλεις με έντονη φοιτητική ζήτηση, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά ή η Ρόδος, αποτελεί πλέον μια επιλογή που εξετάζεται ολοένα και συχνότερα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου προσεγγίζει ή ακόμη και υπολείπεται του μηνιαίου ενοικίου που θα κατέβαλλε η οικογένεια για τέσσερα ή πέντε χρόνια σπουδών.

Η επιλογή αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν αφορά κατοικίες που χρήζουν ανακαίνισης και βρίσκονται σε περιοχές με διαχρονική ζήτηση. Εκτός από την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του, το ακίνητο παραμένει στην κατοχή της οικογένειας ως περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί είτε ως κύρια κατοικία είτε ως επενδυτικό ακίνητο μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.

Επιπλέον, δεν είναι λίγοι οι νέοι που, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, επιλέγουν να παραμείνουν στην πόλη όπου φοίτησαν για επαγγελματικούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές, η αγορά κατοικίας αποδεικνύεται ακόμη πιο συμφέρουσα, καθώς καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες της φοιτητικής περιόδου αλλά και της πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης.

Βεβαίως, η αγορά φοιτητικής κατοικίας δεν αποτελεί λύση για όλες τις οικογένειες ούτε μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές ενίσχυσης της φοιτητικής στέγης. Ωστόσο, για όσους διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα, αποτελεί μια επιλογή που αξίζει να αξιολογηθεί με μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι αποκλειστικά με γνώμονα το κόστος των ετών φοίτησης.

Σήμερα, η φοιτητική κατοικία έχει πάψει να αποτελεί απλώς μια διαδικαστική ανάγκη που προκύπτει με την εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο. Έχει εξελιχθεί σε μια σύνθετη οικονομική απόφαση, που συνδυάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τη στρατηγική διαχείρισης της περιουσίας και, σε αρκετές περιπτώσεις, μια επενδυτική προοπτική. Είτε η επιλογή είναι η ενοικίαση, η συγκατοίκηση είτε η αγορά κατοικίας, ο έγκαιρος προγραμματισμός, η σωστή ενημέρωση και η προσεκτική αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών αποτελούν σήμερα τα σημαντικότερα εφόδια για κάθε οικογένεια και κάθε νέο φοιτητή.

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