Οδική ασφάλεια: Προχωρά η ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στη Μεταμόρφωση

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στην ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου και Αγ. Νεκταρίου, συνολικού μήκους 1.060 μ..

Τη λειτουργική αναβάθμιση με παρεμβάσεις ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών σε κεντρικό σημείο του Δήμου Μεταμόρφωσης, προβλέπει η προγραμματική σύμβαση, ύψους 1,22 εκατ. ευρώ την οποία υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Στράτος Σαραούδας, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Μαργαρίτας Βάρσου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στην ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου και Αγ. Νεκταρίου, συνολικού μήκους 1.060 μ. με παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την απρόσκοπτη προσβασιμότητα όλων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και αντιολισθητικές παρεμβάσεις, κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων, ραμπών και διαβάσεων ΑμεΑ, εγκατάσταση νέας σήμανσης και δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Σημαντικό τμήμα του έργου αποτελεί η πλήρης διάνοιξη της οδού Μπιζανίου, μεταξύ των οδών Πεύκων και Σολωμού, η οποία θα εξασφαλίσει την απευθείας σύνδεση με το κέντρο της πόλης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Στη Μεταμόρφωση προχωράμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση, που εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική για ασφαλέστερες μετακινήσεις σε ολόκληρη την Αττική. Η οδική ασφάλεια αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα και απαιτεί συνεχή παρουσία, συστηματική δουλειά και παρεμβάσεις σε κάθε επίπεδο. Το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής εκτείνεται σε 1.623 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει χιλιάδες κρίσιμες υποδομές, από σηματοδότες και διαβάσεις έως οδογέφυρες, φωτισμό και στηθαία ασφαλείας. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το 58% των έργων οδικής ασφάλειας που έχουμε σχεδιάσει στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μας μέχρι το 2028, με στόχο να περιορίσουμε τα επικίνδυνα σημεία και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για οδηγούς, επιβάτες, πεζούς και ποδηλάτες. Δεν αντιμετωπίζουμε την οδική ασφάλεια αποσπασματικά, αλλά ως καθημερινή ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Θέλουμε κάθε παρέμβαση να έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα στην πρόληψη των τροχαίων και στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης. Σε στενή συνεργασία με τον δήμαρχο Στράτο Σαραούδα και τη δημοτική αρχή, συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια. Γιατί ασφαλέστεροι δρόμοι σημαίνουν πιο λειτουργικές, πιο ανθρώπινες και πιο βιώσιμες πόλεις για όλους».

Ο δήμαρχος Στ. Σαραούδας χαρακτήρισε το έργο «ως ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα έχουν γίνει ποτέ στον δήμο μας». Ανέφερε ότι το είχε συζητήσει με τον περιφερειάρχη, από τις πρώτες συναντήσεις μετά τις εκλογές και τον ευχαρίστησε «για όλες τις ενέργειες που έγιναν και κυρίως, για το ότι βρίσκεται κοντά μας για να δίνουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα της πόλης μας». Σημείωσε δε, ότι η διάνοιξη της οδού Μπιζανίου, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της πράξης στην οποία έχει προχωρήσει ο Δήμος Μεταμόρφωσης, με την αποζημίωση τεσσάρων κατοικιών, οι οποίες θα γκρεμιστούν για να ολοκληρωθεί αυτό το ζωτικής σημασίας έργο, για την πόλη.