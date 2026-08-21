Στη δεύτερη πιο επιβαρυμένη θέση από τον ιό του δυτικού Νείλου η Ελλάδα

Από τις εννέα χώρες που έχουν πληγεί από τον ιό του δυτικού Νείλου η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση - αναλογικά με την επιβάρυνσή της.

Δεύτερη πιο επιβαρυμένη χώρα από τον ιό του δυτικού Νείλου είναι η Ελλάδα, μεταξύ των κρατών τα οποία έχουν πληγεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Στην επικράτεια, με διαφορά πιο επιβαρυμένη είναι η ανατολική Αττική και ακολουθεί η Λάρισα σύμφωνα με την κατανομή των κρουσμάτων που εμφανίζουν και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Οι πιο επιβαρυμένοι δήμοι της επικρατείας

Η λίστα με τους πιο επιβαρυμένους δήμους όπου οι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει, για την ανατολική Αττική:

Τους δήμους Σπάτων – Αρτέμιδος με 14 κρούσματα Μαρκοπούλου – Μεσογαίας με 11 κρούσματα Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με 9 κρούσματα Αγίας Παρασκευής με 6 κρούσματα Παλλήνης με 5 κρούσματα Χαλανδρίου με 5 κρούσματα Γλυφάδας με 4 κρούσματα

Από την περιφέρεια η Λάρισα έρχεται πρώτη με 8 κρούσματα και η Βέροια δεύτερη με 3 κρούσματα.

Μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται σε κρούσματα και θανάτους από τον ιό του δυτικού Νείλου φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το 2025 καταγράφηκαν πανελλαδικά 96 κρούσματα και 9 θάνατοι ενώ φέτος μέχρι στιγμής σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι.