Επιβραδύνθηκε η αύξηση μισθών στην Ευρωζώνη

Ένα βασικό μέτρο της αύξησης των μισθών στην ευρωζώνη μειώθηκε, προσφέροντας περαιτέρω ανακούφιση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς αξιολογεί τους κινδύνους πληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν.

Επιβράδυνση σημείωσε η αύξηση των μισθών στην ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο, προσφέροντας ανακούφιση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ώρα που εξετάζει τους πληθωριστικούς κινδύνους από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι συμφωνημένες αυξήσεις μισθών, μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, αυξήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο κατά 2,44%, έναντι της αναθεωρημένης ένδειξης 2,56% στο πρώτο τρίμηνο και πολύ χαμηλότερο από το υψηλό του 5,55% που είχε καταγραφεί το 2024.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων, μετά την άνοδο κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο. Οι μισθοί διαδραματίζουν βασικό ρόλο, καθώς οι αξιωματούχοι θέλουν να σταματήσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους που προκλήθηκε από τον πόλεμο από το να επηρεάσει τον ευρύτερο πληθωρισμό.

Οι περισσότεροι επενδυτές και οικονομολόγοι αναμένουν νέα κίνηση τον Σεπτέμβριο, καθώς ο πληθωρισμός της ευρωζώνης επιταχύνθηκε ελαφρώς τον Ιούλιο στο 2,9%, απομακρυνόμενος περαιτέρω από τον στόχο του 2%, την ώρα που η οικονομική επέκταση ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη στο δεύτερο τρίμηνο.

Ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ προβλέπει ότι η αύξηση των μισθών θα επιταχυνθεί στις αρχές του 2027, αν και θα παραμείνει πολύ κάτω από τα προηγούμενα υψηλά του 2024 που ακολούθησαν την έξαρση του πληθωρισμού που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε τον Ιούλιο ότι ο δείκτης και άλλες έρευνες δείχνουν μέτρια αύξηση των μισθών και δεν καταγράφουν δευτερογενείς επιπτώσεις. Ωστόσο, τουλάχιστον ορισμένοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί απλώς να περιμένει να υλοποιηθούν τέτοιες επιπτώσεις, καθώς η δράση μόνο σε αυτό το στάδιο ενδέχεται πλέον να είναι καθυστερημένη.