Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

«KPop Demon Hunters»: Η επιτυχία της ταινίας έφερε μήνυση στο Netflix

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«KPop Demon Hunters»: Η επιτυχία της ταινίας έφερε μήνυση στο Netflix
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η αμερικανική metal μπάντα Demon Hunter μηνύουν το Netflix για το «KPop Demon Hunters».

Η τεράστια επιτυχία του «KPop Demon Hunters» έχει δημιουργήσει έναν απρόσμενο πονοκέφαλο για το Netflix. Η αμερικανική metal μπάντα Demon Hunter, που έχει το ίδιο όνομα με αυτό που χρησιμοποιείται στην επιτυχημένη animated ταινία, κατέθεσε αγωγή εναντίον της streaming πλατφόρμας, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή έχει επηρεάσει σοβαρά την ταυτότητα και την αναγνωρισιμότητα του συγκροτήματος.

Οι Demon Hunter κατηγορούν το Netflix για παραβίαση εμπορικού σήματος, ψευδή δήλωση προέλευσης και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανακαίνιση Κατοικίας: Ποιοι προλαβαίνουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Φοιτητική Κατοικία: Πόσο «ψηλώνουν» τα ενοίκια στην Αθήνα - Οι προσιτές επιλογές και η συγκατοίκηση

Έρχεται το πιο έντονο Ελ Νίνιο των τελευταίων 500 ετών - Το 2027 θα είναι το θερμότερο έτος

tags:
Netflix
Μήνυση
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider