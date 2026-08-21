«KPop Demon Hunters»: Η επιτυχία της ταινίας έφερε μήνυση στο Netflix

Η αμερικανική metal μπάντα Demon Hunter μηνύουν το Netflix για το «KPop Demon Hunters».

Η τεράστια επιτυχία του «KPop Demon Hunters» έχει δημιουργήσει έναν απρόσμενο πονοκέφαλο για το Netflix. Η αμερικανική metal μπάντα Demon Hunter, που έχει το ίδιο όνομα με αυτό που χρησιμοποιείται στην επιτυχημένη animated ταινία, κατέθεσε αγωγή εναντίον της streaming πλατφόρμας, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή έχει επηρεάσει σοβαρά την ταυτότητα και την αναγνωρισιμότητα του συγκροτήματος.

Οι Demon Hunter κατηγορούν το Netflix για παραβίαση εμπορικού σήματος, ψευδή δήλωση προέλευσης και αθέμιτο ανταγωνισμό.

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