Airbus: Κάνει πίσω στον περιορισμό της τηλεργασίας μετά τις φωνές των συνδικάτων

Ρίχνει τους τόνους η Airbus όσο αφορά την προσπάθειά της να μειώσει την τηλεργασία μετά από τις διαμαρτυρίες των συνδικάτων.

Ρίχνει τους τόνους η Airbus όσο αφορά την προσπάθειά της να μειώσει την τηλεργασία μετά από τις διαμαρτυρίες των συνδικάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς απεργιών στις ισπανικές εγκαταστάσεις της, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Πολλοί Ισπανοί εργαζόμενοι πραγματοποιούν κατά διαστήματα απεργίες από τον Ιούλιο ενώ έχουν υπάρξει σποραδικές διαμαρτυρίες στη Γαλλία και τη Βρετανία σχετικά με τα σχέδια της Airbus να αναγκάσει το προσωπικό να εργάζεται στο γραφείο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα έως τον Σεπτέμβριο, αντί για τρεις που είναι τώρα.

Πλέον, οι διευθυντές έχουν ενημερωθεί ότι μπορούν να επιτρέψουν στο προσωπικό να διατηρήσει τις υπάρχουσες συνθήκες που τους επιτρέπουν να εργάζονται από το σπίτι κατά μέσο όρο δύο ημέρες την εβδομάδα, αναστέλλοντας ουσιαστικά την προσπάθεια εισαγωγής ενός υποχρεωτικού ορίου μίας ημέρας, ανέφεραν τα άτομα.

«Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: στοχεύουμε σε αυξημένη παρουσία στο γραφείο για να διασφαλίσουμε καλύτερη συλλογική αποτελεσματικότητα, μεταφορά γνώσης και ταχύτερη λήψη αποφάσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της Airbus. «Ωστόσο, η αποτελεσματική αλλαγή απαιτεί να ακούμε τους ανθρώπους μας. Με βάση τα σχόλια των εργαζομένων, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μετάβαση πιο σταδιακά» τόνισε.

Η υποχώρηση αποτελεί πλήγμα στην σημαντική καμπάνια που έχει ξεκινήσει η εταιρεία με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Guillaume Faury για την προσέλκυση προσωπικού πίσω στο γραφείο, καθώς η βιομηχανία επιδιώκει να καλύψει την πρωτοφανή ζήτηση και να προετοιμάσει νέα προϊόντα με χιλιάδες σχετικά νέους υπαλλήλους.

Ο Faury είπε στο προσωπικό τον Ιούνιο ότι η εργασία από το σπίτι ήταν σανίδα σωτηρίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν η προτεραιότητα ήταν η ελαχιστοποίηση της επαφής - αλλά τώρα ίσχυε το αντίθετο, καθώς η Airbus επιδίωκε να διασφαλίσει ότι οι δεξιότητες μοιράζονταν αυτοπροσώπως.

Στην Ισπανία, περίπου το 40% των 14.000 εργαζομένων της Airbus έχουν συμμετάσχει σε απεργίες για ζητήματα όπως η τηλεργασία, οι μεταφορές, η άδεια μετ' αποδοχών και ο μισθός, σύμφωνα με τα συνδικάτα. Η παραγωγή δεν έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής από τη διακοπή των βοηθητικών λειτουργιών των υπαλλήλων.

Τρία ισπανικά συνδικάτα κάλεσαν για τρίωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα για να ψηφίσουν για μεγαλύτερη απεργία.