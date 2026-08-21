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Επιστροφές έως 80 δισ. δολαρίων στους μετόχους της σχεδιάζει η Samsung

Newsroom
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Επιστροφές έως 80 δισ. δολαρίων στους μετόχους της σχεδιάζει η Samsung
Samsung / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Μετά το γενναίο buyback μετοχών αξίας 28,7 δισ. δολαρίων που προωθεί η νοτιοκορεατική αντίζηλός της, SK Hynix.

Να επιστρέψει μέχρι και 80 δισ. δολάρια στους μετόχους της προγραμματίζει η Samsung, μετά το γενναίο buyback μετοχών που προωθεί η νοτιοκορεατική αντίζηλός της, SK Hynix.

Ο κολοσσός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναμένει ότι οι επιστροφές κεφαλαίων θα κυμανθούν συνολικά μεταξύ 90 τρισ. γουόν και 110 τρισ. γουόν (65,1 δισ. έως 79,52 δισ. δολάρια) το 2026.

Η Samsung επεσήμανε πως είναι «το μεγαλύτερο shareholder return που έχει καταβληθεί ποτέ από κορεατική εταιρεία» ενώ η μετοχή της μετρά ράλι 135% από την αρχή του έτους σύμφωνα με το CNBC.

Ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταβάλει περίπου 30 τρισ. γουόν σε μερίσματα στο τρίτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένου του τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος ενώ οι λεπτομέρειες της πληρωμής θα οριστικοποιηθούν στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, θα αποφασίσει το μέγεθος και τις λεπτομέρειες των υπόλοιπων επιστροφών προς τους μετόχους σε νέα συνάντηση του ΔΣ στα τέλη Ιανουαρίου 2027. Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο, η Samsung κατέβαλε 20,9 τρισ. γουόν σε μερίσματα σε μετρητά το 2024 και το 2025 και δαπάνησε 8,4 τρισ. γουόν σε επαναγορές μετοχών.

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Μετοχές
SK Hynix
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