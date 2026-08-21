Τσάφος: Οι ΑΠΕ κρατούν την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη

Στον καθοριστικό ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, επισημαίνοντας ότι ο Αύγουστος αποδεικνύεται ένας δύσκολος μήνας για τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.
«Ο Αύγουστος έχει αποδειχθεί δύσκολος ενεργειακά - οι τιμές ρεύματος έχουν ανέβει σημαντικά», σημειώνει ο υφυπουργός, προσθέτοντας ωστόσο ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα διατηρεί μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τον κ. Τσάφο, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά κινείται περίπου 15 έως 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα χαμηλότερα σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή.
Όπως τονίζει, η συγκεκριμένη εικόνα οφείλεται «πρωτίστως στις ΑΠΕ», καθώς η αυξημένη συμμετοχή της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής περιορίζει την ανάγκη αξιοποίησης ακριβότερων θερμικών μονάδων και συμβάλλει στη διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά.
Ο Αύγουστος έχει αποδειχθεί δύσκολος ενεργειακά—οι τιμές ρεύματος έχουν ανέβει σημαντικά.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα διατηρεί μια από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη—και περίπου 15-30€ κάτω από την ευρύτερη περιοχή.
Αυτό οφείλεται πρωτίστως στις ΑΠΕ. pic.twitter.com/ppOwqp94cE
— Nikos Tsafos (@ntsafos) August 21, 2026