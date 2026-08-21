Πεζεσκιάν: Είναι καιρός να τελειώσει ο πόλεμος όσο η Τεχεράνη είναι «σε θέση ισχύος»

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να είναι όπως λέει "σε θέση ισχύος" απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να είναι όπως λέει «σε θέση ισχύος» απέναντι στην Ουάσινγκτον.

«Καλύτερα να μπει τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώσω είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας και υπογραμμίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά την παράβαση όλων των κανόνων, και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο», είπε σε συνάντηση με γιατρούς.

Οι δηλώσεις που έγιναν αφού το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε τις ΗΠΑ για «οικονομική τρομοκρατία» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», μετά την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί η πίεση στην Τεχεράνη.

«Οι δράστες και οι υποκινητές αυτών των κυρώσεων αξίζουν να δικαστούν και να τιμωρηθούν επειδή διέπραξαν αυτά τα απεχθή εγκλήματα», ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ υποσχέθηκε χθες Πέμπτη ότι ο Ουάσινγκτον θα καταφέρει την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος με την εκστρατεία κυρώσεων που ανακοινώθηκε, σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.

Η Κίνα επέκρινε επίσης αυτή την πρωτοβουλία, εκτιμώντας πως οι «κυρώσεις και η πίεση» των ΗΠΑ δεν θα οδηγήσουν στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Ουάσινγκτον είχε καλέσει άλλες κυβερνήσεις, κυρίως το Πεκίνο, να συμμετάσχει στις προσπάθειες με στόχο να απομονωθεί η ιρανική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ