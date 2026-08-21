Οι προτάσεις Κορκίδη για φόρους, προκαταβολή και ενέργεια ενόψει ΔΕΘ

Μόνιμες παρεμβάσεις αντί για έκτακτα επιδόματα και μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55% ζητά ανάμεσα στα άλλα ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Μόνιμες παρεμβάσεις αντί για έκτακτα επιδόματα, μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55%, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στήριξη της αυτοπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και ειδικά κίνητρα για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που περνούν στην επόμενη γενιά, ζητά ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, ενόψει των κυβερνητικών ανακοινώσεων στη ΔΕΘ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Κορκίδης σημείωσε ότι το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ένα νέο φορολογικό και ασφαλιστικό πακέτο για τις επιχειρήσεις, στο οποίο βρίσκονται στο μικροσκόπιο οι φόροι, η προκαταβολή φόρου, το ενεργειακό κόστος και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως ανέφερε, οι βασικές αρχές του πακέτου έχουν ήδη τεθεί, ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει συγκεντρώσει τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των φορέων της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο.



«Όλα όσα ακούγονται είναι αυτά που λίγο-πολύ θέλουμε να ακούσουμε. Μακάρι όσα θα ειπωθούν τελικά και θα εξαντληθούν από τον πρωθυπουργό να μας ικανοποιήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ εξήγησε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 του μηνός ενδέχεται να καθορίσει το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου, όχι μόνο με βάση τα δεδομένα που ήταν γνωστά μέχρι τώρα, αλλά και με πρόβλεψη για το 2026, καθώς τα συγκεκριμένα μέτρα αναμένεται να εφαρμοστούν το 2027 και να «κλειδώσουν» έως το τέλος Αυγούστου.

«Μόνιμες παρεμβάσεις αντί για έκτακτα επιδόματα»

Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε ότι το βασικό αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας είναι οι παρεμβάσεις να έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

«Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε για άλλη μια φορά είναι μόνιμες παρεμβάσεις αντί για έκτακτα επιδόματα, τουλάχιστον για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και για τη μεσαία τάξη, και στοχευμένα μέτρα για τα ευάλωτα νοικοκυριά», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΕΒΕΠ έχει ήδη καταθέσει κοστολογημένες προτάσεις. Όπως ανέφερε, αυτές δεν ξεπερνούν το 24% του συνολικού πακέτου, ανεξάρτητα από το αν ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διαμορφωθεί στο 1,3 δισ. ευρώ, όπως επιτρέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας, στο 1,8 δισ. ευρώ που ακούγεται ή ακόμη και στα 2 δισ. ευρώ.

«Η εξίσωση της ΔΕΘ έχει ακόμα πολλούς αγνώστους και το κυριότερο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή ποιο θα είναι το κόστος αυτού του πακέτου; Η αξία αυτού του πακέτου;», σημείωσε. Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το ΕΒΕΠ δεν αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα μέτρα ως κόστος, αλλά ως επένδυση στην οικονομία.

Η μείωση της φορολογίας και οι επτά δείκτες της οικονομίας

Ο κ. Κορκίδης υποστήριξε ότι η οικονομική μεγέθυνση της τελευταίας επταετίας έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε μέρος του «μερίσματος» να επιστρέψει στην πραγματική οικονομία και την κοινωνία.

Παρουσιάζοντας επτά κρίσιμους δείκτες, ανέφερε ότι καταγράφεται αύξηση 41% στο ΑΕΠ, 80% στις επενδύσεις, 59% στον τζίρο, 39% στο μισθολογικό κόστος, 14% στην απασχόληση, 45% στη φορολογητέα ύλη και 43% στα φορολογικά έσοδα. «Άρα η μείωση της φορολογίας απέδωσε», τόνισε.

Τέλος επιτηδεύματος και προκαταβολή φόρου

Σε ό,τι αφορά το τέλος επιτηδεύματος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ εκτίμησε ότι από το 2027 θα καταργηθεί, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο τραπέζι και η σημαντική μείωση της προκαταβολής φόρου.

Όπως εξήγησε, η πλήρης κατάργηση της προκαταβολής δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς για δύο ή τρία χρόνια το κράτος δεν θα εισπράττει τα αντίστοιχα φορολογικά έσοδα, τα οποία θα συμψηφίζονται με όσα έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολικά. Η πρόταση του ΕΒΕΠ είναι η προκαταβολή φόρου να μειωθεί στο 55%, επίπεδο στο οποίο είχε βρεθεί περίπου κατά την περίοδο της πανδημίας, και στη συνέχεια να εξετάζεται κάθε χρόνο η δυνατότητα περαιτέρω μείωσής της.

Αναφερόμενος στις ασφαλιστικές εισφορές, ο κ. Κορκίδης στάθηκε στη μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, η οποία, όπως είπε, έχει κόστος περίπου 244 εκατ. ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, συνέδεσε το κόστος αυτό με την αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης. Όπως ανέφερε, όταν το εισόδημα έχει αυξηθεί κατά 39% και η απασχόληση κατά 14%, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και των μισθών δημιουργεί πρόσθετα έσοδα και ανατροφοδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτάσεις του Επιμελητηρίου ισοσκελίζονται σε μεγάλο βαθμό και από την υπεραπόδοση του 2026. Ο κ. Κορκίδης ανέφερε ότι στο επτάμηνο καταγράφηκε περίπου 6 δισ. ευρώ υπεραπόδοση και επιπλέον φορολογικά έσοδα 1,2-1,3 δισ. ευρώ.

Τεκμήρια: «Χρειάζεται εξορθολογισμός»

Στο ζήτημα των τεκμηρίων, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ τάχθηκε υπέρ του εξορθολογισμού τους, επισημαίνοντας ότι το τεκμαρτό εισόδημα έχει προκαλέσει πιέσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

«Αδικούνται πάρα πολλοί, οι οποίοι είναι συνεπείς, και ευνοούνται πολλοί, οι οποίοι, αν θέλετε, φοροαποφεύγουν», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης. Όπως είπε, τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν το 2026 κοντά στα 72 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 25 δισ. ευρώ περισσότερα από το 2019. Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι το κενό ΦΠΑ έχει μειωθεί κατά 53%, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι έχουν περιοριστεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή και ότι οι περισσότεροι φορολογούμενοι συμμορφώνονται.

Πρόταση για μετάταξη αγαθών από τον ΦΠΑ 24% στο 13%

Ο κ. Κορκίδης έθεσε παράλληλα το ζήτημα της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων. Όπως ανέφερε, οι άμεσοι φόροι αντιστοιχούν στο 30% και οι έμμεσοι στο 70%, γεγονός που, όπως είπε, σημαίνει ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στο σκέλος της έμμεσης φορολογίας. «Εγώ δεν κρύβομαι να πω, δεν θα πω μείωση του ΦΠΑ. Θα πω μετάταξη του 25% των αγαθών που είναι στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στο 24% να πάνε στο 13%», ανέφερε.

Σύμφωνα με την πρότασή του, η μετάταξη βασικών αγαθών από τον συντελεστή 24% στον 13% θα μπορούσε να δώσει σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα ευάλωτα, χωρίς να μειώσει τα φορολογικά έσοδα. Όπως υποστήριξε, υπάρχει σχετική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την οποία με δύο συντελεστές ΦΠΑ μπορούν να διατηρηθούν τα ίδια, αλλά αυξανόμενα ετησίως, έσοδα από τον ΦΠΑ, ενώ παράλληλα να μειωθούν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και γενικότερα των τροφίμων για τον Έλληνα καταναλωτή.

Στο μέτωπο του ενεργειακού κόστους, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογράμμισε ότι οι λογαριασμοί ρεύματος και οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για τη μεταποίηση και το εμπόριο. Η πρόταση του Επιμελητηρίου είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ενέργειας, αλλά και να μπορούν να επενδύουν στην αποθήκευση του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγουν. Όπως εξήγησε, πολλές επιχειρήσεις μεταποίησης και βιομηχανίες της χώρας είναι μεσαίου μεγέθους.

Μικροδάνεια και κίνητρα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις

Στο ερώτημα εάν υπάρχει κάποιο εργαλείο στο πακέτο της ΔΕΘ που θα μπορούσε να ξεκλειδώσει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ο κ. Κορκίδης απάντησε ότι δεν γνωρίζει εάν θα υπάρχει συγκεκριμένο εργαλείο στη ΔΕΘ, αλλά επισήμανε ότι το ΕΒΕΠ έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για εργαλεία μικροδανείων. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και στη διαδοχή τους.

Το ΕΒΕΠ προτείνει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που περνά στην επόμενη γενιά να αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ελληνική startup, ώστε να της δίνονται για μία πενταετία τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται σε μια νεοφυή επιχείρηση.