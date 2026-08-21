Αύξηση 15,6% των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ το εξάμηνο λόγω πετρελαιοειδών

Αύξηση κατά 15,6% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ κατά το α' εξάμηνο 2026 (Ιαν.-Ιουν.), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αύξηση κατά 15,6% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ κατά το α' εξάμηνο 2026 (Ιαν.-Ιουν.), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον.

Η αξία τους ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ από 1,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, εάν αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει μείωση κατά 4,2%, καθώς ανήλθαν σε 895 εκατ. ευρώ από 934 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ως πηγή χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Eurostat.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο παρατηρούνται τα εξής:

- Η αύξηση των εξαγωγών οφείλεται στα πετρελαιοειδή, ενώ οι εξαγωγές μας χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,2%. Σημειώνεται ότι η αξία των εξαγωγών μας χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το α΄τετράμηνο ήταν μειωμένες κατά 16,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

- Θετική είναι η αύξηση 27,5% στα προϊόντα αλουμινίου, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν δασμό 25%-50%.

- Όσον αφορά τα προϊόντα σιδήρου ή χάλυβα, όπου ισχύει εισαγωγικός δασμός 25-50%, ενώ στο α' τετράμηνο τ.ε., καταγράφηκε πτώση -68,7%, στο α΄εξάμηνο σημειώθηκε ανάκαμψη με αύξηση 60,2%.

- Ομοίως, τα προϊόντα χαλκού, που είχαν μείωση κατά το α΄ τετράμηνο τ.ε., σημείωναν αύξηση 18,8% στο α΄εξάμηνο, παρά το δασμό 25-50%.

- Στα θετικά συγκαταλέγονται ακόμη: α) η αύξηση 4,8% στα γαλακτοκομικά προϊόντα, παρά την εμφάνιση αφθώδους πυρετού στην Λέσβο, β) η διατήρηση από την αρχή του έτους της θετικής τάσης στα ιχθυηρά με αύξηση 23,4% και γ) η αύξηση στα Οχήματα και μερών αυτών κατά 843,3%.

Πιο αναλυτικά, οι διαπιστώσεις, κατά σειρά αξίας, για τις κυριώτερες διψήφιες κατηγορίες προϊόντων είναι οι εξής:

- Πετρελαιοειδή (CN 27): Kατακόρυφη άνοδος κατά 98%, σε 445 εκατ. ευρώ από 224,7 εκατ. ευρώ. Η αύξηση εντοπίζεται στην κατηγορία 271019 - Λάδια και παρασκευάσματα από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά που δεν περιέχουν βιοντίζελ σε 445 εκατ. ευρώ από 218 εκατ. ευρώ.

- Τυποποιημένα και κατεργασμένα τρόφιμα (CN 20): -3,7%, σε 158,7 εκατ. ευρώ από 162,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στην κατηγορία 200570 - Ελιές σημειώθηκε μείωση κατά 4%, σε 90,8 εκατ. ευρώ από 94,8 εκατ. ευρώ και στην κατηγορία 200870 - Ροδάκινα μείωση κατά 23%, σε 29,9 εκατ. ευρώ από 38,6 εκατ. ευρώ.

- Γαλακτοκομικά προϊόντα (CN 4): Αύξηση κατά 4,8%, σε 36,2 εκατ. ευρώ από 34,6 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, για την κατηγορία 0406 - Τυριά η αύξηση ήταν 5%, σε 34,6 εκατ. ευρώ από 32,9 εκατ. ευρώ.

- Έλαια, ελαιόλαδο (CN 15): -4%, σε 37 εκατ. ευρώ από 38,5 εκατ. ευρώ.

- Καρποί και βρώσιμα φρούτα (CN 8): -3,5%, σε 25 εκατ. ευρώ από 25,9 εκατ. ευρώ.

- Επεξεργασμένα τρόφιμα (CN 19): -37,3%, σε 20 εκατ. ευρώ από 31,9 εκατ. ευρώ. Η πτώση αποδίδεται στην κατηγορία 1905 - Προϊόντα αρτοποιίας, όπου σημειώθηκε μείωση κατά 45% σε 10,6 εκατ. ευρώ από 19 εκατ. ευρώ, ενώ στην υποκατηγορία 190532 - Γκόφρες και γκοφρέτες η μείωση ήταν 58%.

- Επεξεργασμένα τρόφιμα (CN 21): -14,7%, σε 14,3 εκατ. ευρώ από 16,7 εκατ. ευρώ, που αποδίδεται κυρίως στην πτώση κατά 49% στην δασμολογική κλάση 210390 (σάλτσες) σε 453 χιλ. ευρώ από 882 χιλ. ευρώ.

- Ιχθυηρά (CN 3): +23,4%, σε 18,6 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ.

- Προϊόντα αλουμινίου (CN 76): +27,5%, σε 125,7 εκατ. ευρώ από 98,6 εκατ. ευρώ, παρά την επιβολή εισαγωγικού δασμού 50% στα προϊόντα αλουμινίου και 25% στα παράγωγά του.

- Προϊόντα σιδήρου ή χάλυβα (CN 73): +60,2%, σε 54 εκατ. ευρώ από 33,7 εκατ. ευρώ. Η άνοδος οφείλεται στην κατηγορία 7305 - Σωλήνες και αγωγοί, σε 50,7 εκατ. ευρώ από 25,8 εκατ. ευρώ, που παρομοίως αντιμετωπίζουν εισαγωγικό δασμό 25%-50% κατά περίπτωση.

- Οχήματα και μέρη αυτών (CN 87): +843,3%, σε 25,9 εκατ. ευρώ από 2,7 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη ποσοστιαία αύξηση οφείλεται στην κατηγορία 8716 - Ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, άλλα μηχανοκίνητα οχήματα κατά 1.093%, σε 25,5 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ, και ειδικότερα στην κατηγορία 871640 - Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, μη προοριζόμενα να κυκλοφορούν σε σιδηροτροχιές.

- Προϊόντα χαλκού (CN 74): +18,8%, σε 17,9 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα χαλκού παρομοίως αντιμετωπίζουν εισαγωγικό δασμό 25%-50% κατά περίπτωση.

- Μέρη αεροσκαφών (CN 88): -61,9%, σε 25,9 εκατ. ευρώ από 68,1 εκατ. ευρώ. Η πτώση εντοπίζεται στην κατηγορία 880790 - Μέρη αεροσκαφών και διαστημοπλοίων κατά 84%, σε 10,3 εκατ. ευρώ από 63 εκατ. ευρώ.

- Γαίες, πέτρες, τσιμέντο (CN 25): -60,9%, σε 16,7 εκατ. ευρώ από 42,8 εκατ. ευρώ. Η πτώση οφείλεται στην κατηγορία 252329 - Τσιμέντο Πόρτλαντ, όπου είχαμε μείωση κατά 57% σε 14,6 εκατ. ευρώ από 33,9 εκατ. ευρώ.

- Μηχανές, συσκευές και ηλεκτρικά μέρη τους (CN 85): +8,7%, σε 75,1 εκατ. ευρώ από 69 εκατ. ευρώ.

- Στροβιλοκινητήρες (CN 84): - 41,6%, σε 19,7 εκατ. ευρώ από 33,8 εκατ. ευρώ.

- Πλαστικά (CN 39): -8,2%, σε 28,6 εκατ. ευρώ από 31,1 εκατ. ευρώ.

- Προϊόντα αρωματοποιίας (CN 33): -15%, σε 24,2 εκατ. ευρώ από 28,5 εκατ. ευρώ.

- Οπτικά όργανα και συσκευές μέτρησης (CN90): -10,2 %, σε 15,4 εκατ. ευρώ από 17,2 εκατ. ευρώ.

- Όπλα και πυρομαχικά (CN93): +16,6%, σε 21 εκατ. ευρώ από 18 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ