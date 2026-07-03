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ΟΗΕ: Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο σε εξέλιξη θα είναι εξαιρετικά ισχυρό

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ΟΗΕ: Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο σε εξέλιξη θα είναι εξαιρετικά ισχυρό
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O Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) έκανε λόγο για «ταχεία εξέλιξη προς επεισόδιο Ελ Νίνιο υψηλής έντασης» την περίοδο μεταξύ «Ιουλίου και Σεπτεμβρίου».

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε σήμερα ότι η ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο σε εξέλιξη, που αναμένεται να είναι «υψηλής έντασης» την περίοδο μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου (φθάνοντας στην 3η από τις 4 βαθμίδες της κλίμακας), θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο.

Στο πρώτο του εποχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) έκανε λόγο για «ταχεία εξέλιξη προς επεισόδιο Ελ Νίνιο υψηλής έντασης» την περίοδο μεταξύ «Ιουλίου και Σεπτεμβρίου», που θα φθάσει στην τρίτη από τις τέσσερις βαθμίδες της κλίμακας.

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