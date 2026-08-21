Πρώτη απεργία εδώ και μία δεκαετία στη Hyundai

Οι απεργοί της θυγατρικής της Kia πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία της Hyundai στη Σεούλ, φορώντας κόκκινες κορδέλες

Την πρώτη του απεργία εδώ και μια δεκαετία πραγματοποίησε το σωματείο εργαζομένων της Hyundai στη Νότια Κορέα την Παρασκευή, μετά την αδιέξοδο στις συνομιλίες για τους μισθούς. Υπενθυμίζεται πως το συνδικάτο ζητά υψηλότερη ηλικία συνταξιοδότησης και προστασία των θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό, σύμφωνα με το Reuters.

Οι απεργοί της θυγατρικής της Kia πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία της Hyundai στη Σεούλ, φορώντας κόκκινες κορδέλες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των άμεσων συνομιλιών ανάμεσα στους εκπροσώπους των εργαζομένων με την διοίκηση για τους μισθούς με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 60 που είναι σήμερα.

«Η βασική συνταγή που έκανε την Hyundai και την Kia την ισχυρότερη εταιρεία στον κόσμο για 35 ή 40 χρόνια τώρα βασίζεται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας», επεσήμανε ο ηγέτης του συνδικάτου της Hyundai, Λιο Γιονγκ-Σεόλ. Περίπου 40.000 μέλη του συνδικάτου της Hyundai Motor συμμετείχαν στην απεργία, ενώ περίπου 1.200 έως 1.300 εργαζόμενοι έδωσαν το παρών στη συγκέντρωση στη Σεούλ.

Η εργατική κινητοποίηση προστίθεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία, που αναμένει να μην πετύχει τον παγκόσμιο στόχο πωλήσεων φέτος, εν μέσω του αυξανόμενου κινεζικού ανταγωνισμού στην Ευρώπη και της πτώσης των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά. Το συνδικάτο επιδιώκει επίσης να αυξήσει τα μπόνους στο 800% του μηνιαίου βασικού μισθού από 750% και ζητά εγγυήσεις για την προστασία των θέσεων εργασίας καθώς η εταιρεία υιοθετεί ΑΙ και αυτοματισμό.

«Ακόμα κι αν εισαχθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, είμαστε έτοιμοι να την καταπολεμήσουμε - και έτοιμοι να κερδίσουμε. Ανησυχούμε για τη μελλοντική γενιά», τόνισε στο Reuters ο Kιμ Μπιουνγκ-Τσουλ εργαζόμενος στην Hyundai Motor και αντιπρόεδρος του Κορεατικού Συνδικάτου Εργατών Μετάλλου. Ο εκπρόσωπος του συνδικάτου της Hyundai Motor, Κιμ Τζιν-Γουκ προειδοποίησε για κλιμάκωση των δράσεων εάν η διοίκηση δεν καταλήξει σε «προτάσεις που θα προσανατολίζονται στο μέλλον» με έμφαση στην αύξηση μισθών.

Η Hyundai Motor διεμήνυσε ότι είναι αφοσιωμένη στην εξεύρεση λύσεων μέσω διαλόγου. «Οι απεργίες μπορούν να επηρεάσουν τους πελάτες, τους συνεργάτες και τις δραστηριότητές μας. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή όπου και οι δύο πλευρές πρέπει να συνεργαστούν για να πλοηγηθούν με επιτυχία στην παγκόσμια μετάβαση στην μελλοντική κινητικότητα», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της.