Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο ξεκίνησε, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία NOAA

Η ΝΟΑΑ υπολογίζει σε ποσοστό 63% τον κίνδυνο ενός πολύ ισχυρού φαινομένου το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου.

Το κλιματικό φαινόμενο El Niño, συνώνυμο ξηρασιών, πλημμυρών και θερμοκρασιών ρεκόρ στον κόσμο, ξεκίνησε «κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα», ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η ΝΟΑΑ υπολογίζει σε ποσοστό 63% τον κίνδυνο ενός πολύ ισχυρού φαινομένου το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, γεγονός που το κατατάσσει μεταξύ των εντονότερων επεισοδίων που έχουν ποτέ καταγραφεί μετά την έναρξη των μετρήσεων το 1950.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που θερμαίνει τις επιφανειακές θερμοκρασίες στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού, κοντά στον Ισημερινό, προκαλώντας παγκόσμιας κλίμακας αλλαγές στα συστήματα των ανέμων, της πίεσης και των βροχοπτώσεων.

Συνήθως φθάνει στην κορύφωσή του στα τέλη του έτους. Ακόμα κι αν κάθε El Niño είναι διαφορετικό, τα σημαντικότερα γεγονότα ακολουθούν συχνά συνηθισμένα μοτίβα, μεταξύ αυτών επεισόδια ξηρασίας σε ορισμένες περιοχές του Αμαζονίου, της Ινδονησίας και της Αυστραλίας, διαταραχές των μουσώνων στην Ινδία και διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων στο σύνολο των τροπικών περιοχών.

Κατόπιν, η θερμότητα των ωκεανών διαχέεται αργά και μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί σε αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών τον επόμενο χρόνο, γεγονός που εξηγεί το ότι πολλοί μετεωρολόγοι εκφράζουν φόβους πως το 2027 θα καταρρίψει το ετήσιο ρεκόρ του θερμότερου έτους που θα έχει ποτέ καταγραφεί.

Όπως η ΝΟΑΑ, κλιματολόγοι εμφανίζονται όλο και περισσότερο πεπεισμένοι πως ένα πολύ ισχυρό επεισόδιο θα λάβει χώρα φέτος.

«Οι πιθανότητες ευνοούν έντονα ένα μέτριο έως ισχυρό επεισόδιο ή πιθανώς ισχυρό έως δυνητικά πρωτοφανές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) χθες ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κλίματος Copernicus Κάρλο Μπουοντέμπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ