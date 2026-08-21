Ποιοι και γιατί «μπλοκάρουν» τα έξυπνα γυαλιά της Meta στη Βρετανία

Τα smart glasses των 420 ευρώ που έχουν χαρακτηριστεί μέχρι και «κατασκοπευτικά», έχουν ήδη απαγορευτεί σε πολλά εστιατόρια, θέατρα, παμπ και δικαστήρια

Οι κινηματογράφοι σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν στους σινεφίλ να φορούν τα έξυπνα γυαλιά της Meta, εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πειρατεία ταινιών. Ο Ένωση Βρετανικών Κινηματογράφων (UK Cinema Association - UKCA) ανέφερε ότι ορισμένα σινεμά εξετάζουν να περιορίσουν τα έξυπνα γυαλιά με κάμερες στη μεγάλη οθόνη.

Τα smart glasses των 420 ευρώ που έχουν χαρακτηριστεί μέχρι και «κατασκοπευτικά», έχουν ήδη απαγορευτεί σε πολλά εστιατόρια, θέατρα, παμπ και δικαστήρια, σύμφωνα με τον Guardian. «Οι κινηματογραφικοί φορείς γνωρίζουν την αυξανόμενη διαθεσιμότητα και χρήση φορητής τεχνολογίας, όπως τα έξυπνα γυαλιά, και τον βαθμό στον οποίο αυτές μπορούν να προσφέρουν οφέλη σε άτομα με προβλήματα όρασης ή απώλεια ακοής, παρέχοντας υπότιτλους για τις ταινίες» επεσήμανε η UKCA.

«Ωστόσο, γνωρίζουν επίσης τα ζητήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα και την πειρατεία ταινιών που προκύπτουν γύρω από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας στους κινηματογράφους και, ως εκ τούτου, πολλοί εισάγουν πολιτικές για την απαγόρευση ή/και τον περιορισμό της χρήσης έξυπνων γυαλιών με δυνατότητα κάμερας, ιδίως στους χώρους τους», πρόσθεσε η UKCA.

«Πρόκειται σαφώς για μία κατάσταση που τώρα εξελίσσεται και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα μέλη μας για να διασφαλίσουμε ότι η προσέγγισή τους παραμένει σχετική και αναλογική» συμπλήρωσε. Η Meta επεσήμανε ότι ένα μικροσκοπικό LED ενεργοποιείται και αναβοσβήνει στα γυαλιά όταν χρησιμοποιούνται για κινηματογράφηση και ότι η ανίχνευση παραβιάσεων ενημερώνεται συχνά και εμποδίζει τους χρήστες να καλύπτουν αυτό το φως κατά τη διάρκεια των βιντεοσκοπήσεων.

Η γραμμή που έχουν υιοθετήσει αρκετές επιχειρήσεις στη Βρετανία είναι σκληρή, με την ATG Theatres, εν προκειμένω, η οποία κατέχει το Bristol Hippodrome, το Edinburgh Playhouse και διάφορα θέατρα σε όλο το Λονδίνο, ξεκαθάρισε ότι η κινηματογράφηση δεν επιτρέπεται και ότι όσοι φορούν τα γυαλιά κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα τους ζητηθεί να τα αφαιρέσουν.

Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής αλυσίδας παμπ Wetherspoons, Τιμ Μάρτιν, υπογράμμισε «Ο γενικός κανόνας που ισχύει στα μπαρ, και στις περισσότερες παμπ, μας είναι ότι δεν μπορεί κανείς να βιντεοσκοπεί πελάτες ή υπαλλήλους χωρίς την άδειά τους. Τα γυαλιά της Meta φαίνεται να παραβιάζουν αυτόν τον κώδικα, και την κοινή λογική, επιτρέποντας την κρυφή παρακολούθηση, επομένως το ένστικτό μας είναι να μην τα επιτρέπουμε στους χώρους μας».

Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε: «Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα γυαλιά μας επειδή είναι χρήσιμα και τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή, από την ακρόαση μουσικής μέχρι τη ζωντανή μετάφραση ή τις κλήσεις hands-free. Παρέχουν επίσης κρίσιμη νέα τεχνολογία για άτομα με χαμηλή όραση και ο περιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνολογία θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα πίσω».

«Φυσικά, ορισμένα μέρη δεν θα έπρεπε να βιντεοσκοπούνται καθόλου και αυτό είναι λογικό, αλλά οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια. Τα γυαλιά μας διαθέτουν ένα φως που ανάβει για να ενημερώνει τους ανθρώπους πότε λαμβάνεται μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, κάτι που δεν διαθέτουν τα smartphone και άλλες κάμερες» έσπευσε να συμπληρώσει.