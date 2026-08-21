Παράταση της επιδότησης στο diesel «δείχνει» το ράλι του πετρελαίου - Την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις

Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Στις 31 Αυγούστου λήγουν η επιδότηση στην αντλία και οι εκπτώσεις από τα διυλιστήρια.

Με τη μέση τιμή του ντίζελ να κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και το Brent να βρίσκεται στην περιοχή των 94 δολαρίων το βαρέλι, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κρατήσει ενεργή την επιδότηση στην αντλία και τον Σεπτέμβριο.

Η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο (μαζί με το ΦΠΑ) βρίσκεται στο τραπέζι, με τις αποφάσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και το οικονομικό επιτελείο να ανησυχεί για τις δευτερογενείς επιπτώσεις της ανόδου του ντίζελ στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες καταγράφεται η υψηλότερη μέση τιμή, στα 2,247 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρα, το Brent κινείται σε υψηλό τριών εβδομάδων, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στην εγχώρια αγορά. Όσο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή συντηρείται, τα περιθώρια για αισθητή υποχώρηση των τιμών στα πρατήρια παραμένουν στενά.

Με αυτά τα δεδομένα, η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Σεπτέμβριο κερδίζει έδαφος, χωρίς πάντως να έχουν ληφθεί ακόμη οι τελικές αποφάσεις. Στην κυβερνητική εξίσωση θα συνυπολογιστούν η πορεία των διεθνών τιμών τις επόμενες ημέρες και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης.

Διυλιστήρια

Στο τέλος Αυγούστου εκπνέει παράλληλα η συμφωνία της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια Helleniq Energy και Motor Oil, η οποία προβλέπει εκπτώσεις 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.

Σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του ντίζελ φτάνει σήμερα τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Ανοιχτό παραμένει, ωστόσο, εάν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων θα συνεχιστούν και μετά το τέλος Αυγούστου. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ κυβέρνησης και εταιρειών, καθώς ενδεχόμενη παράταση και των δύο παρεμβάσεων θα μπορούσε να απορροφήσει σημαντικό μέρος των πιέσεων στις λιανικές τιμές.

Η κρατική επιδότηση στο ντίζελ, όπως και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, χρηματοδοτούνται από την «κάβα» των περίπου 200 εκατ. ευρώ που έχει κρατήσει από την άνοιξη η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που πυροδοτούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή.