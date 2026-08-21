ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη μελισσοκομία - Από Δευτέρα οι αιτήσεις

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και όμορων δήμων, το οποίο θα υλοποιήσει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα «Μελισσοκομία», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την εκτροφή και τη διαχείριση του μελισσιού, την παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων, την τυποποίηση και τη συσκευασία τους, καθώς και την προώθησή τους στην αγορά. Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για πηγές χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων και θα εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και απευθύνεται σε 20 ανέργους, ηλικίας 18 έως 60 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι κατοικούν στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ή σε όμορους δήμους. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης, σε εγκαταστάσεις που θα παραχωρήσει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, στο Ελληνικό.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε διά ζώσης στο ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ (email: [email protected], 3ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ.: 26510 48063).

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους. Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.g