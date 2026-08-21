Χρηματιστήριο: Νέα απόπειρα για τις 2.600 μονάδες

Μικρή άνοδο, λίγο πάνω από τις 2.600 μονάδες, καταγράφει την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, επιχειρώντας να αντιστρέψει τις απώλειες της εβδομάδας.

Μικρή άνοδο, λίγο πάνω από τις 2.600 μονάδες, καταγράφει την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, επιχειρώντας να αντιστρέψει τις απώλειες της εβδομάδας που στο χθεσινό κλείσιμο διαμορφώνονταν σε 0,91%.

Εν μέσω επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές, ο S&P 500 υποχώρησε χθες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ ο συνδυασμός της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του σκεπτικισμού σχετικά με τη δυνατότητα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να συγκρατήσει το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού, άσκησε εκ νέου πιέσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι οι αγορές βρίσκονται σε έναν φαύλο κύκλο αυξανόμενων τιμών ενέργειας, ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και αδυναμίας των μετοχών. Οι παρεμβάσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών θεωρείται ότι είναι απίθανο να αποδειχθούν αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες επαναγορές ομολόγων δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει ο Μπέσεντ, εάν δεν συνοδευτούν από ένα πειστικό δημοσιονομικό σχέδιο για τη μείωση του χρέους.

Σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η σταθεροποίηση ή η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για να υποχωρήσουν οι φόβοι περί αυξήσεων των επιτοκίων. Από αυτή την άποψη, η μόνη ελπίδα των αγορών φαίνεται να είναι ότι ο Τραμπ θα καταλήξει τελικά σε συμφωνία με το Ιράν, όσο δυσμενής κι αν είναι αυτή.

Πάντως ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει αυξημένος, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σαρωτικές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα, τράπεζα ή επιχείρηση συνεχίσει να παρέχει οικονομικές υπηρεσίες στο Ιράν. Κήρυξε μια «οικονομική D-Day» εναντίον της Τεχεράνης, ανακοίνωση που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι πολύμηνες στρατιωτικές επιθέσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ δεν έχουν καταφέρει να εξαναγκάσουν το Ιράν σε υποχώρηση.

Χθες η τιμή του Brent ενισχύθηκε 2,4% στα 93,78 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα υποχωρεί οριακά, στα 93,51 δολάρια.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν μικρά κέρδη, με τον DAX στη Φρανκφούρτη και τον CAC στο Παρίσι να ενισχύονται περί του 0,10% και τον βρετανικό FTSE100 να κινείται στο +0,29%.

Στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.615,39 μονάδες με άνοδο 0,61%.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,89% στις 3.061,75 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Eurobank (+1,34%) και ακολουθούν η Εθνική (+1,23%) και η Alpha Bank (+1,11%). Ανοδικά κινούνται επίσης οι Τρ. Πειραιώς (+0,95%), CrediaBank (+0,61%) και Τράπεζα Κύπρου (+0,38%). Στον αντίποδα, η Optima Bank υποχωρεί 0,25%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 3,1:1 με 52 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 17 σε αρνητικό και 872αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 13,66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,38 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Allwyn, ενισχυμένη 1,33% στα 14,095 ευρώ, και ακολουθούν οι ElvalHalcor (+0,94%), ΔΕΗ (+0,92%), Viohalco (+0,70%), Metlen (+0,66%), Lamda Development (+0,61%), Τιτάν (+0,60%) και Coca-Cola HBC (+0,58%).

Με μικρότερα κέρδη διαπραγματεύονται επίσης οι μετοχές των ΟΤΕ (+0,40%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,36%), ΕΥΔΑΠ (+0,34%), Jumbo (+0,23%), Aktor (+0,20%), Cenergy (+0,18%), ΔΑΑ (+0,10%) και Aegean (+0,08%), ενώ αμετάβλητη παραμένει η Motor Oil.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy υποχωρεί 1,11% στα 15,13 ευρώ.