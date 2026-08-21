Σε στενωπό η ευρωπαϊκή αγορά smartphones - Σε χαμηλό τριετίας οι αποστολές

Oι αποστολές smartphones στην Ευρώπη το β' τρίμηνο του 2026 μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 35 εκατ. συσκευές.

Σε στενωπό φαίνεται να μπαίνει η ευρωπαϊκή αγορά smartphones με τις ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και την άνοδο των τιμών να οδηγούν σε πτώση των αποστολών το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η συνθήκη μάλιστα αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, με τους κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται στις συσκευές χαμηλότερης κατηγορίας τιμής να αναμένεται να δεχτούν τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Πτώση 10% στην Ευρώπη το β' τρίμηνο

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την Counterpoint Research οι αποστολές smartphones στην Ευρώπη το β' τρίμηνο του 2026 μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 35 εκατ. συσκευές. Πρόκειται για την χαμηλότερη επίδοση που εμφάνισαν από το δεύτερο τρίμηνο του 2023, όπου η αγορά διόρθωνε την μεγάλη άνοδο που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα έτη λόγω πανδημίας.

Η εικόνα, ωστόσo, δεν ήταν ίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη εμφάνισε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι ανέμενε η αγορά, χάρη στις ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις της Apple και τη μικρότερη ανάπτυξη της Samsung. Οι δύο εταιρείες εμφανίζονται άλλωστε πιο ανθεκτικές τα τελευταία χρόνια, αφού αξιοποιούν την στροφή των καταναλωτών προς ακριβότερες, premium συσκευές.

Στον αντίποδα, η Ανατολική Ευρώπη κατέγραψε σημαντική υποχώρηση, καθώς η αγορά βασίζεται περισσότερο σε οικονομικές συσκευές Κινέζων κατασκευαστών, οι οποίες δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις από την άνοδο των τιμών και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης.

Ανατιμήσεις και ανασφάλεια φρέναραν τους καταναλωτές

Ως αιτία της πτώσης επισημαίνεται η άνοδος του κόστους των εξαρτημάτων η οποία αφενός ανάγκασε τους κατασκευαστές να περιορίσουν τις προωθητικές τους ενέργειες για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους κι αφετέρου να μετακυλίσουν μέρος των ανατιμήσεων στις τελικές τιμές των συσκευών. Τα παραπάνω συνδυάστηκαν και με το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, που επιβαρύνθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, και περιόρισε τη διάθεση των καταναλωτών για αγορές.

«Η ευρωπαϊκή αγορά smartphones εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα κάνει τους καταναλωτές πιο επιφυλακτικούς απέναντι σε μη αναγκαίες αγορές με την περιορισμένη προσφορά εκπτώσεων και προσφορών να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση» αναφέρει ο Associate Director της Counterpoint Research, Jan Stryjak.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι προοπτικές για τους επόμενους μήνες παραμένουν συγκρατημένες, παρά τα όποια λανσαρίσματα. Καθώς τα αποθέματα στην ευρωπαϊκή αγορά εξαντλούνται, η υποχώρηση των πωλήσεων θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα για τους κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται στις χαμηλότερες κατηγορίες τιμών.