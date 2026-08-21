Ολοταχώς για δεύτερη συναπτή εβδομάδα απωλειών οι ευρωαγορές

Παρά το πτωτικό κλίμα ο πανευρωπαϊκός δείκτης βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά, με ώθηση από τα ισχυρά κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών και ισχυρές εισροές.

Προς τη δεύτερη σερί εβδομάδα απωλειών τους βαδίζουν οι ευρωαγορές παρά την άνοδο της Παρασκευή, καθώς οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων διεθνώς ασκούν αρνητική επίδραση, ενώ ένα διπλωματικό αδιέξοδο στις διμερείς αμερικανο-ιρανικές σχέσεις πυροδοτεί νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα και φουντώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,10% στις 650,98 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύεται 0,31% στις 6.441 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης χάνει 0,02% στις 25.977 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,04% στις 8.451 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κερδίζει 0,17% στις 10.766 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,28% στις 52.814 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 ισχυροποιείται 0,60% στις 19.940 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συνεχίζουν να παίρνουν την ανιούσα, παρά την παρέμβαση του Αμερικανού ΥΠΟΙΚ, Σκοτ Μπέσεντ που παρείχε μόνο φευγαλέα στήριξη στην πληγείσα αγορά. Μάλιστα, η άνοδος στις ομολογιακές αποδόσεις δεν πτοήθηκε ακόμη και μετά το «παράθυρο» για αύξηση στις επαναγορές τίτλων μακράς διάρκειας άνω των 4 δισ. δολαρίων ανά έκδοση.

Παράλληλα, ο κ. Μπέσεντ διάνθισε την υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο εναντίον του Ιράν, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν «τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία» στη χώρα. Οι απειλές ψαλίδισαν περαιτέρω την αισιοδοξία για μια συμφωνία για το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ανεβάζοντας το αργό Brent στο υψηλό μήνα των 94,71 δολαρίων.

Σε κάθε περίπτωση, παρά το πτωτικό κλίμα ο πανευρωπαϊκός δείκτης βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά, με ώθηση από τα ισχυρά κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών με τις μετοχές της Γηραιάς Ηπείρου να καταγράφουν εισροές 2,44 δισ. δολαρίων έως τις 12 Αυγούστου, τη καλύτερη εβδομάδα από τις 25 Φεβρουαρίου - λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν.

Oι ευρωπαϊκοί τίτλοι έχουν προστατευτεί σε μεγάλο βαθμό από τις απότομες διακυμάνσεις των παγκόσμιων τεχνολογικών μετοχών λόγω της περιορισμένης έκθεσής τους στην AI. Επίσης, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και άλλων κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη σε σύγκριση με Fed και ΒοJ, έχουν καθησυχάσει τους επενδυτές, ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης έχει αντέξει καλά ακόμη και όταν οι πιέσεις πληθωρισμού που προκαλούνται από τον πόλεμο στο Ιράν υποδηλώνουν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

«Εφόσον ο πληθωρισμός δεν φτάσει στο σημείο να προκαλέσει ύφεση, οι πιέσεις στις τιμές είναι καλές για τις μετοχές. Και αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε τώρα», επεσήμανε η Μαρίνα Ζαβόλοκ, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στην Morgan Stanley. «Γι' αυτό οι ευρωπαϊκές μετοχές και ιδιαίτερα οι τράπεζες σημειώνουν ανοδική πορεία» πρόσθεσε.

Αν και θεωρούνταν ότι είχαν μείνει πίσω στο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης που επικεντρώνεται στις ΗΠΑ και την Ασία, οι ευρωπαϊκές μετοχές τώρα κερδίζουν το ενδιαφέρον των επενδυτών από μόνες τους - γεφυρώνοντας το χάσμα με άλλες μεγάλες αγορές. Οι ευρωπαϊκές μετοχές μετρούν κέρδη 10% μέχρι στιγμής φέτος, ενώ οι επιχειρήσεις στην ΕΕ πρόκειται να καταγράψουν αύξηση κερδών 24,1% στο δεύτερο τρίμηνο, τον ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξής τους εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η στήριξη προέρχεται από το θετικό μακροοικονομικό υπόβαθρο και διάφορους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένους τομείς, όπως οι υψηλότερες τιμές ενέργειας που ενισχύουν τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι ευρωπαϊκές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση σε σχέση με τους ομολόγους τους της Wall Street με τον STOXX 600 να έχει discount 26% σε σχέση με τον S&P 500, κλείνοντας την ψαλίδα από το ρεκόρ του 41% τον Νοέμβριο του 2024.

«Υπάρχουν μεγάλα οφέλη διαφοροποίησης εντός της Ευρώπης ενώ οι ΗΠΑ, η Ασία και οι αναδυόμενες αγορές είναι πολύ συγκεντρωμένες. Μία από τις αξίες της Ευρώπης είναι ότι έχεις έκθεση σε άλλα πράγματα», επεσήμανε ο Νιάλ Γκάλαχερ, διαχειριστής επενδύσεων της στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στην Jupiter Asset Management, με τομείς όπως η τεχνολογία να αποτελεί μόνο το 10% του ευρωπαϊκού δείκτη αναφοράς, που κυριαρχείται από χρηματοπιστωτικούς, βιομηχανικούς και υγειονομικούς κολοσσούς.

Τα ευρωπαϊκά commodities, οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν κάποια έκθεση στην Τεχνητή Νοημοσύνη - αλλά κατά βάση δεν σχετίζεται αμιγώς με το AI Trade. Ο Λορέν Κλάβελ, παγκόσμιος επικεφαλής πολλαπλών assets στην AXA Investment Managers, μέρος της BNP Paribas, υπογράμμισε ότι επιδιώκει να διευρύνει την έκθεσή του σε πολλά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη.

Χωρίς κατεύθυνση η Ασία

Μεικτά πρόσημα καταγράφηκαν στις ασιατικές αγορές την Παρασκευή, με φόντο τις αποδόσεις των ομολόγων, το ράλι του «μαύρου χρυσού» και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 απώλεσε 0,36% στις 66.040 μονάδες ενώ ο Topix ενισχύθηκε 0,14% στις 4.065,26 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi πρόσθεσε 0,86% στις 6.911,78 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κέρδισε 1% στις 25.954 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite υποχώρησε 0,11% στις 3.899,412 μονάδες, ενώ ο δείκτης Shenzhen σκαρφάλωσε 0,46% στις 14.036,46 μονάδες. Ο SGX-CNBC China Growth αναρριχήθηκε 1,36% στις 1.615,019 μονάδες. Στην Ινδία, ο Nifty 50 σημείωσε άνοδο 0,10% στις 24.255 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 διολίσθησε 0,27%.