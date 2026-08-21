Ο Μητσοτάκης ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της

Η ποπ σταρ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από το ταξίδι της στην Ελλάδα.

Ανάρτηση που κανείς δεν περίμενε δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής, 21 Αυγούστου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στην Μαντόνα, η οποία επέλεξε να περάσει τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, όπως είχε γίνει γνωστό.

Η ποπ σταρ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από το ταξίδι της στην Ελλάδα, μέσα στο οποίο φαίνεται να σβήνει τα κεράκια της τούρτας της με αγαπημένους της ανθρώπους, μέσα σε ιδιωτικό γιότ.

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