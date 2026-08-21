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Νέα δημοσκόπηση στην Ελβετία: Πιθανό «όχι» σε αυστηρότερη ουδετερότητα

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Νέα δημοσκόπηση στην Ελβετία: Πιθανό «όχι» σε αυστηρότερη ουδετερότητα
Ελβετία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Περίπου το 54% των ψηφοφόρων είναι αντίθετοι με την κατοχύρωση πιο στενής έννοιας της ουδετερότητας στο Σύνταγμα.

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι φαίνεται πιθανό να απορρίψουν μια πιο περιοριστική μορφή της ουδετερότητας, η οποία θα εμπόδιζε τη χώρα να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ ή να επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με δεύτερη δημοσκόπηση για το θέμα αυτό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Περίπου το 54% των ψηφοφόρων είναι αντίθετοι με την κατοχύρωση πιο στενής έννοιας της ουδετερότητας στο Σύνταγμα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η GFS Bern για λογαριασμό της δημόσιας ελβετικής τηλεόρασης SRG, με το 42% να τάσσεται υπέρ.

Η δημοσκόπηση αυτή ακολουθεί άλλη που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και έδειξε και αυτή ότι η πρόταση, που υποστηρίχθηκε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) δεν φαίνεται πιθανό να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η ελβετική κυβέρνηση είναι εναντίον της πρότασης, με τον υπουργό Εξωτερικών Ινιάτσιο Κασίς να δηλώνει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα μπορούσε να απομονώσει την Ελβετία, να καταστήσει τη χώρα λιγότερο ασφαλή και να δημιουργήσει προβλήματα με γειτονικές χώρες.

Η ουδετερότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που προσδιορίζει την Ελβετία, αλλά δεν χρειάζεται να είναι τόσο αυστηρά ορισμένη ώστε η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να μην μπορούν να αποφασίζουν πώς να την εφαρμόσουν, δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους προχθές, Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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