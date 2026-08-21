Κάζακς: Σε καλή θέση η ΕΚΤ να αναλάβει δράση για τον «δυσάρεστο» πληθωρισμό

«Είμαστε σε καλή θέση για να κινηθούμε, εάν χρειαστεί, για να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2% σε εύλογο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Κάζακς σε συνέντευξή του.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται σε καλή θέση εάν χρειαστούν περαιτέρω ενέργειες για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο από το τρέχον, «κάπως δυσάρεστο» επίπεδο, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μάρτινς Κάζακς.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να υποθέσει κανείς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του επόμενου μήνα, παρά την άνοδο του πληθωρισμού «που παραμένει κοντά στο 3%». Οι αγορές είναι σχεδόν βέβαιες για μια αύξηση 25 μονάδων βάσης στο επιτόκιο καταθέσεων.

«Είμαστε σε καλή θέση για να κινηθούμε, εάν χρειαστεί, για να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2% σε εύλογο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Κάζακς σε συνέντευξή του. «Θα συναντηθούμε ξανά τον Σεπτέμβριο, θα εξετάσουμε τα δεδομένα και τις προοπτικές και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για περαιτέρω αυξήσεις» τόνισε.

Οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη των 21 κρατών βασίζονται όχι μόνο στον αυξημένο πληθωρισμό, αλλά και σε μια οικονομία που έχει αποδειχθεί εκπληκτικά ισχυρή παρά την αναταραχή και την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν, επισημαίνει το Bloomberg.

«Οι οικονομίες της ευρωζώνης είναι κάπως πιο ανθεκτικές από ό,τι αναμέναμε νωρίτερα», τόνισε ο Κάζακς. «Η ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρή και η ανεργία παραμένει χαμηλή» πρόσθεσε.

Ωστόσο, ενώ ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον ένα ακόμη βήμα για την συγκράτηση τιμών, άλλοι παρέμειναν πιο επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας τους κινδύνους ανάπτυξης και τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους ενέργειας.

«Βλέπουμε την αύξηση των μισθών να επιβραδύνεται σταδιακά», ανέφερε ο Κάζακς. «Τα καλά νέα είναι ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν "αγκυροβολημένες" γύρω από τον στόχο μας, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει αξιοπιστία στις αγορές ότι η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο» επισήμανε.

Παράλληλα τόνισε ότι οι προβλέψεις δεν είναι λογικές όταν το σκηνικό μπορεί να αλλάξει τόσο γρήγορα.

«Με την αβεβαιότητα πολύ υψηλή και τα επιτόκια πάνω από το αποτελεσματικό κατώτερο όριο, η παροχή εκτιμήσεων για το μέλλον είναι αντιπαραγωγική» κατέληξε.