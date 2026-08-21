Ο Μπιλ Άκμαν δωρίζει 400 εκατ. δολάρια σε έρευνα για τον εγκέφαλο

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής δήλωσε ότι η ανάρρωση της κόρης του τον έπεισε ότι η ιατρική και η τεχνολογία μπορούν να κάνουν περισσότερα για τους ασθενείς με καταστροφικές εγκεφαλικές βλάβες.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν δήλωσε σε μία μακροσκελή ανάρτησή του στο X ότι προχωρά στη δωρεά περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην έρευνα για τον εγκέφαλο, μετα την σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη η κόρη του η οποία παραλίγο να αποβεί μοιραία για την ζωή της.

Ο Άκμαν ανέφερε ότι η ανάρρωση της κόρης του Λούσι τον έπεισε ότι η ιατρική και η τεχνολογία μπορούν να κάνουν περισσότερα για τους ασθενείς με καταστροφικές εγκεφαλικές βλάβες. Μαζί με την σύζυγό του, σχεδιάστρια και επιχειρηματίας Νέρι Όξμαν, σκοπεύουν να εγκαινιάσουν ένα νέο κέντρο νευροεπιστήμης στο Μανχάταν, το οποίο ονομάζεται Ινστιτούτο Όξμαν Άκμαν, το οποίο θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση, τη νευροεπιστήμη, τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή και τη μακροζωία.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square Capital Management, περιέγραψε στο X πώς η 26χρονη κόρη του, Λούσι, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμά της στο Μπρούκλιν τον Φεβρουάριο και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, 19 ώρες μετά την εκδήλωση της αιμορραγίας. Όπως είπε, τον ενημέρωσαν πως, συνήθως, δεν διενεργείται χειρουργική επέμβαση για τη διάσωση ασθενούς με εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από πέντε ώρες από την εκδήλωσή της.

Η Λούσι πέρασε αρκετές εβδομάδες σε κώμα και αρχικά δεν μπορούσε να αναπνεύσει ανεξάρτητα, να περπατήσει, να δει ή να μιλήσει. Ο Άκμαν είπε ότι έξι μήνες αργότερα έχει ανακτήσει τις γνωστικές της λειτουργίες, μπορεί να κατανοήσει το περιβάλλον της, μπορεί να περπατήσει περισσότερα από 100 βήματα κάθε φορά με βοήθεια και αρχίζει να παράγει ήχους και τα πρώτα στάδια της ομιλίας. Η όρασή της δεν έχει επιστρέψει ακόμα.

Το σχεδιαζόμενο ίδρυμα θα εδρεύει στη Δυτική Πλευρά του Μανχάταν. «Θα επικεντρωθούμε σε θεραπείες, συσκευές, εξοπλισμό αποκατάστασης και άσκησης», έγραψε ο Άκμαν, προσθέτοντας ότι ο στόχος θα είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας «από την ιδέα στην καινοτομία, στην παραγωγή και στην παροχή βοήθειας σε έναν ασθενή», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άκμαν.

Ο δισεκατομμυριούχος θα δωρίσει 10 εκατομμύρια μετοχές της Pershing Square, των οποίων η αξία είναι σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος της Τετάρτης.

Στην ανάρτηση ο Άκμαν έγραψε ότι το Ίδρυμα Pershing Square Foundation απέκτησε ένα κτίριο 37.161 τετραγωνικών μέτρων για το κέντρο και έχει συμβόλαιο για την αγορά ενός ακόμη χώρου σε κοντινή απόσταση.

«Αν πρόκειται να υποστείτε μια καταστροφική εγκεφαλική βλάβη, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή στην ιστορία για να συμβεί αυτό», έγραψε ο Άκμαν. «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι τυφλοί σύντομα θα ξαναδούν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε να συμβεί αυτό, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των υφιστάμενων εταιρειών στον χώρο» επισήμανε.