Ράλι +6% για το Bitcoin, ξεπέρασε τις 77.000 δολάρια

Συνεχίζει την ισχυρή ανοδική πορεία το bitcoin, διευρύνοντας τα κέρδη που ξεκίνησε να καταγράφει στα μέσα της εβδομάδας.

Συνεχίζει την ισχυρή ανοδική πορεία το bitcoin, διευρύνοντας τα κέρδη που ξεκίνησε να καταγράφει στα μέσα της εβδομάδας, μετά τις κινήσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για τον περιορισμό των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων, αλλά και την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο να εγκρίνει νομοσχέδιο που αναμένεται να δώσει ώθηση στον κλάδο των ψηφιακών assets.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα ενισχύεται 6% φτάνοντας τα 77.040 δολάρια, με τα κέρδη του Bitcoin από την αρχή της εβδομάδας να ξεπερνούν το 20%. Το ράλι ενίσχυσε το Bitcoin κατά περισσότερα από 11.000 δολάρια σε περίπου 48 ώρες.

Χθες, ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο ρύθμισης της Hyperliquid, της αποκεντρωμένης πλατφόρμας που έχει κερδίσει έδαφος μεταξύ των traders ως βασικός κόμβος για συναλλαγές σε perpetual futures, ενώ σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ότι το υπουργείο σχεδιάζει να υπερδιπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών κρατικών ομολόγων. Η κίνηση ενίσχυσε τις προσδοκίες για χαμηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις και έδωσε ώθηση σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου.

Το σημαντικότερο κρυπτονόμισμα είχε περάσει περίπου έξι εβδομάδες διαπραγματευόμενο σε ένα στενό εύρος, βλέποντας τις επανειλημμένες προσπάθειες να ξεπεράσει τα 65.000 δολάρια να αποτυγχάνουν. Η έλλειψη κατεύθυνσης ενθάρρυνε τους traders να δημιουργήσουν short θέσεις γύρω από το ανώτερο όριο. Όμως το κλίμα άλλαξε από την Τετάρτη με σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια να ρευστοποιούνται όταν το bitcoin ξεπέρασε τα 70.000 δολάρια. Οι short θέσεις αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των ρευστοποιήσεων, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGlass.