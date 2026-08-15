Μπερναμ: Ο θάνατος του Τζέισον Άρντεϊ αποτελεί τραγωδία

Ο πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου λογοκλοπής.

Ο θάνατος του Τζέισον Άρντεϊ (Jason Arday) αποτελεί «τραγωδία», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Αντι Μπερναμ, ενώ συγγενείς και φίλοι του καταγγέλλουν εκστρατεία καταδίωξης κατά του πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου του Cambridge και τιμούν την μνήμη του μία ημέρα αφότου εντοπίσθηκε νεκρός στο σπίτι του στο νότιο Λονδίνο αφού βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου λογοκλοπής.

«Δεν είναι η ώρα για βιαστικές κρίσεις. Είναι μάλλον η στιγμή για αναστοχασμό για να καταλάβουμε πώς φθάσαμε εδώ», δήλωσε ο Αντι Μπέρναμ.

Ο Τζέισον Άρντεϊ, 41 ετών, παραιτήθηκε στις 5 Αυγούστου από την θέση του καθηγητή του Cambridge, αφού έγινε το 2023 ο νεότερος μαύρος καθηγητής του εμβληματικού πανεπιστημιακού ιδρύματος. Ηταν καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.

«Αυτό που έζησα ξεπέρασε τα όρια μίας απλής ακαδημαϊκής διαφωνίας. Οι αδιάκοπες επιθέσεις, οι φήμες και τα δημόσια σχόλια είχαν επάνω μου βαριές συνέπειες», έγραφε στην επιστολή της παραίτησής του.

Αμφιβολίες είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σχετικά με τις εργασίες του, αλλά και σχετικά με τους ισχυρισμούς του για την προσωπική του διαδρομή. Κατηγορήθηκε για λογοκλοπή στην διατριβή του διδακτορικού του, πράγμα που ο ίδιος είχε αρνηθεί. Ερευνα που διεξήγαγε το πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στην διδακτορική του διατριβή κατέληξε ότι δεν υπήρξε λογοκλοπή.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, κίνητρο για την σχολαστική εξέταση της διαδρομής του ήταν εν μέρει ο ρατσισμός.

Η υπόθεση τροφοδότησε υποψίες για τα κριτήρια επιλογής των ερευνητών με διαφορετικό κοινωνικό και εθνοτικό υπόβαθρο σε κλίμα έντονης πολιτισμικής διαμάχης στα πανεπιστήμια.

«Ο Τζέισον υπήρξε στόχος μίας εκστρατείας διαρκούς παρενόχλησης επί τρία χρόνια αφού αποδέχθηκε την θέση του καθηγητή», καταγγέλλει η οικογένειά του» με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster.

«Αυτή η εκστρατεία παραπληροφόρησης ήταν αβάσταχτη για τον Τζέισον, που ήταν ένας τρυφερός άνθρωπος και πάντοτε επιθυμούσε το καλό και τον καθένα».

Ο Τζέισον Άρντεϊ βρέθηκε νεκρός χθες το απόγευμα στο Μπάτερσι του νοτίου Λονδίνου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του δεν θεωρείται ύποπτος.

Για το Σαντίκ Καν, δήμαρχο του Λονδίνου, ο Τζέισον Άρντεϊ «υπήρξε θύμα ενός ύπουλου δημόσιου εξευτελισμού τον οποίο δεν θα είχαν αντιμετωπίσει άλλοι άνθρωποι που θα είχαν βρεθεί στην δική του θέση».

Για «κυνήγι μαγισσών» μίλησε η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Bell Ribeiro-Addy.

«Προσωπικές επιθέσεις»

Ο καθηγητής Kehinde Andrews, ειδικός στην «μαύρη πολιτική ιστορία και σκέψη», φίλος του Τζέισον Άρντεϊ, εξήγησε ότι μετά την παραίτησή του ήταν «καταρρακωμένος».

«Αυτό θα πρέπει να μας κινητοποιήσει σχετικά με την εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα που ζουν οι μαύροι πανεπιστημιακοί στο ακαδημαϊκό περιβάλλον», δήλωσε στο BBC.

«Εδώ και τρία βρισκόταν αντιμέτωπος με μία εκστρατεία εναντίον του, όπως έλεγε», δήλωσε στο BBC ο καθηγητής Simon Baron-Cohen, διευθυντής του Κέντρου έρευνας για τον Αυτισμό στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

«Οι προσωπικές επιθέσεις των οποίων υπήρξε στόχος ήταν τεράστιων διαστάσεων».

Πριν από τον θάνατο του Τζέισον Άρντεϊ, ο οποίος είχε διαγνωσθεί ως παιδί με αυτισμό, ο Simon Baron-Cohen είχε προειδοποιήσει μέσω του Χ: «Δεν μπορώ να κάθομαι με τα χέρια σταυρωμένα και να βλέπω ένα αυτιστικό άτομο πεσμένο κάτω ενώ τα χτυπήματα πέφτουν βροχή».

Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν ορισμένοι πανεπιστημιακοί και δημοσιεύματα του Τύπου κατηγόρησαν τον Τζέισον Άρντεϊ για λογοκλοπή σε ορισμένα τμήματα της διδακτορικής του διατριβής.

Οι κατηγορίες αυτές διατυπώθηκαν αρχικά από τον αμερικανό ερευνητή Nathan Cofnas, ο οποίος εκδιώχθηκε το 2024 από το Cambridge αφού κατηγορήθηκε για ρατσισμό.

Αφού υπερασπίσθηκε τον καθηγητή του καταγγέλλοντας «χυδαία εκστρατεία» εναντίον του, το Πανεπιστήμιο του Cambridge αποφάσισε τελικά στις αρχές του Αυγούστου να διεξαγάγει έρευνα για τις κατηγορίες περί λογοκλοπής.

Πολλές εφημερίδες δημοσίευσαν έρευνες για τον Τζέισον Άρντεϊ. Εκτός των εργασιών του, αμφισβητήθηκαν τα λεγόμενά του ως προς μέρη της προσωπικής του ζωής, όπως ο ισχυρισμός ότι έτρεξε 30 μαραθώνιους σε 35 μέρες για φιλανθρωπικό σκοπό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Times παραδεχόταν ότι διέπραξε «λάθη» σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά διαβεβαίωνε ότι αδίκως τον παρουσίαζαν ως «ψεύτη, μυθομανή και λογοκλόπο». Θεωρούσε ότι η εκστρατεία για την απομάκρυνσή του είχε φυλετικά κίνητρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ