Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου

Εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού 'Αγιος Φωκάς να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, περίπου στις 16:00, σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου.

Στις 16:31 εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού 'Αγιος Φωκάς να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ ισχυρές είναι οι εναέριες δυνάμεις, καθώς έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας στη Σκύρο 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ