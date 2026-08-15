Σύγκρουση θαλαμηγού με ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Η οικεία Λιμενική Αρχή έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη σύγκρουση θαλαμηγού σκάφους υπό ελληνική σημαία με άλλα σκάφη, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελιγμών απόπλου στο λιμάνι της Αίγινας.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα, προσέκρουσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε παρακείμενα, ελλιμενισμένα σκάφη. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ η οικεία Λιμενική Αρχή έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ