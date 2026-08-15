Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Καλοχώρι

Έρευνα για τις αιτίες της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4μ.μ. σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης επεκτάθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και Εθελοντές, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Δέλτα.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους. Η εν λόγω περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Έρευνα για τις αιτίες της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ