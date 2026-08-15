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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη Λευκορωσίδα η οποία τραυματίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη Λευκορωσίδα η οποία τραυματίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο
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Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη Λευκορωσίδα, η οποία τραυματίστηκε στον Όλυμπο στην περιοχή 'Αγιο Σπήλαιο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30. Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 50χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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