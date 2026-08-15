Σκέρτσος: Διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης ο Στέφανος Μάνος

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα, τονίζει ο υπ. Επικρατείας.

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου»: με τα λόγια αυτά ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος αποχαιρετά τον εκλιπόντα πολιτικό.

Και προσθέτει στη σχετική ανάρτησή του: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος αλλά και το αδιαμφισβήτητο έργο που παρέδωσε στις επόμενες γενιές. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ