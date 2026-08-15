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Ρωσία: Αντιδράσεις για πιθανή μεταφορά αμερικανικών όπλων απ΄την Τουρκία στην Ουκρανία

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Ρωσία: Αντιδράσεις για πιθανή μεταφορά αμερικανικών όπλων απ΄την Τουρκία στην Ουκρανία
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Μία τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά ... στις διμερείς σχέσεις μας με την Ουάσινγκτον και την Άγκυρα, δηλώνει σε ανακοίνωση το Ρωσικό ΥΠΕΞ.

Η Ρωσία ζήτησε από την Ουάσινγκτον και την Άγκυρα εξηγήσεις σχετικά με δημοσιεύματα για πιθανά σχέδια μεταφοράς στο Κίεβο ενός «σημαντικού οπλοστασίου» αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών που βρίσκονται στην Τουρκία, δηλώνει η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μία τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά ... στις διμερείς σχέσεις μας με την Ουάσινγκτον και την Άγκυρα, δηλώνει σε ανακοίνωση η Μαρία Ζαχάροβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
ΗΠΑ
Ουκρανία
Τουρκία
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