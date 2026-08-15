Σε πολύ υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη την Κυριακή

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης γνωστοποίησε ότι έχει θέσει σε επιφυλακή όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται για αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο δείκτης κινδύνου διαμορφώνεται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης , σε σχετική ανακοίνωση, γνωστοποίησε ότι έχει θέσει σε επιφυλακή όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα, με την ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και του διαθέσιμου εξοπλισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, βάσει της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης, απαγορεύονται δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, η χρήση πυρός στην ύπαιθρο για θρησκευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές ή άλλες δραστηριότητες, το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, καθώς και η εκτέλεση θερμών εργασιών, όπως συγκολλήσεις και εργασίες με τροχό κοπής.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση υπαίθριων ψησταριών οποιουδήποτε καυσίμου, αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών και αερόστατων (Sky Lanterns), καθώς και η χρήση πυροτεχνημάτων. Επιπλέον, προβλέπονται περιορισμοί στη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές και φυσικές περιοχές της Κρήτης.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου οι περιορισμοί αφορούν το Δάσος Σύμης στον Δήμο Βιάννου, το Δάσος Ρούβα - Ζαρού στους Δήμους Γόρτυνας και Φαιστού, το Δάσος Κουδουμά στον Δήμο Γόρτυνας, το Δάσος Κέρης στον Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και τα δάση Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, οι περιορισμοί ισχύουν στο Αζιλακόδασος και στο Δάσος Βαθύ του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο Δάσος Θρυπτής του Δήμου Ιεράπετρας, στο Δάσος Καλού Χωριού και Μεσελέρων, στο Δάσος Σελάκανου, στο Κυπαρισσόδασος Κριτσάς και στο Δάσος Κρούστα. Στο Φοινικόδασος Βάι, στον Δήμο Σητείας, η απαγόρευση ισχύει καθημερινά από τις 22:00 έως τις 06:00.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, οι περιορισμοί αφορούν τα περιαστικά δάση Ευλιγιά - Προφήτη Ηλία - Αγίου Ιωάννη, την αναδασωτέα περιοχή νότια της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, το αλσύλλιο της περιοχής Παράδεισος Αρμένων, το Φαράγγι Μύλων, καθώς και τα περιαστικά δάση Κισσού, Αγκουσελιανών και Αγίου Ιωάννου. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη η περιοχή νότια του εποπτευόμενου τμήματος του ποταμού Κουρταλιώτη έως την εκβολή του, με εξαίρεση το αμμώδες τμήμα της παραλίας, το Φαράγγι Μαργαριτών και το Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, οι περιορισμοί ισχύουν σε τμήματα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, συγκεκριμένα στις διαδρομές Μπάλος - Φαλάσαρνα, Κριός - Ελαφονήσι, Σούγια - Γυαλισκάρι και Σούγια - Αγία Ρουμέλη. Περιλαμβάνονται επίσης το Πάρκο Ανεμόμυλων Καθιανά, το Δάσος Πρεβαντόριου - Πεύκων, το Περιαστικό Δάσος Αγίου Ματθαίου, καθώς και τα δάση Αγίου Ιωάννη και Κόρφου στη Γαύδο.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις απαγορεύσεις, καθώς οι συνθήκες υψηλού κινδύνου καθιστούν ιδιαίτερα κρίσιμη την πρόληψη κάθε ενέργειας που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ