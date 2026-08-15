ΗΠΑ: Στο στόχαστρο του υπ. Δικαιοσύνης και του CFTC η Radiant World

Η εταιρεία που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο, ελέγχεται για παροχή στις τράπεζες παραποιημένων εγγράφων σχετικά με τις συναλλαγές της.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και μια αμερικανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή ερευνούν συναλλαγές που συνδέονται με τη Radiant World, την ιδιωτική εταιρεία που έχει εξελιχθεί ταχύτατα σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξετάζουν τη δραστηριότητα της Radiant World, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι η εταιρεία παρείχε στις τράπεζες παραποιημένα έγγραφα σχετικά με συναλλαγές σιδηρομεταλλεύματος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή πρόκειται για εμπιστευτική υπόθεση.

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) εξετάζει επίσης συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται η εταιρεία και οι πιστωτές της, σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές.

Η Radiant World δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της καμία από τις δύο αρχές και ότι δεν έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε έρευνα. Η εταιρεία έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και έχει δηλώσει ότι «διεξάγει τις δραστηριότητές της με τα υψηλότερα εμπορικά και νομικά πρότυπα».

Η Radiant World δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράβαση και οι έρευνες δεν οδηγούν πάντοτε στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Radiant World βρίσκεται υπό πίεση τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς αρκετοί από τους αντισυμβαλλομένους και πιστωτές της απομακρύνονται από τις επιχειρηματικές σχέσεις μαζί της.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι οι Vitol Group και Cargill είχαν σταματήσει να πραγματοποιούν συναλλαγές με τη Radiant World, ενώ πιστωτές επανεξέταζαν την έκθεσή τους στην εταιρεία, αφού δημιουργήθηκαν ανησυχίες ότι ο έμπορος σιδηρομεταλλεύματος είχε παράσχει σε τράπεζες παραποιημένα έγγραφα.

Τα επίμαχα έγγραφα ήρθαν στο φως όταν οι τράπεζες άρχισαν να επικοινωνούν με τους αντισυμβαλλομένους της Radiant World, προκειμένου να επαληθεύσουν τιμολόγια που είχε χρησιμοποιήσει η εταιρεία για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.

Σε μία περίπτωση, τιμολόγια για συναλλαγές σιδηρομεταλλεύματος με τη Vitol χρησιμοποιήθηκαν από τη Radiant World για την άντληση χρηματοδότησης από την Intesa Sanpaolo. Ωστόσο, όταν η Intesa ζήτησε από τη Vitol να επιβεβαιώσει τα στοιχεία των τιμολογίων, η Vitol ενημέρωσε την τράπεζα ότι ορισμένες από τις υποκείμενες συναλλαγές δεν είχαν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον περασμένο μήνα.

Η αμερικανική τράπεζα Jefferies Financial Group, η οποία είναι πιστωτής της Radiant World μέσω του fund της Point Bonita, εξετάζει επίσης την έκθεσή της στην εταιρεία και έχει εντοπίσει ορισμένες ασυμφωνίες στα έγγραφα που στηρίζουν τη χρηματοδότησή της. Το Bloomberg είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι η Jefferies θεωρούσε εκείνη την περίοδο πως οι υποκείμενες συναλλαγές ήταν έγκυρες.

Η άνοδος της Radiant World τα τελευταία χρόνια έχει υποστηριχθεί από εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε πιστωτικές γραμμές από ένα δίκτυο τραπεζών και πιστωτικών funds, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ήταν εξασφαλισμένες με έγγραφα όπως τιμολόγια και αποδείξεις αποστολής.

Έμποροι όπως η Radiant World βασίζονται συχνά σε πιστώσεις από ένα ευρύ φάσμα προμηθευτών, πελατών και χρηματοδοτών, προκειμένου να διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες εμπορευμάτων, η αξία των οποίων συχνά υπερβαίνει κατά πολύ την ίδια την καθαρή αξία τους.

Η εταιρεία ανήκει στον Pinkesh Nahar και είναι ελάχιστα γνωστή εκτός του κλάδου, όμως έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα στην αγορά σιδηρομεταλλεύματος.

Η Radiant World ιδρύθηκε το 2003 και αρχικά επικεντρωνόταν στις εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από την Ινδία. Έκτοτε έχει επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με γραφεία από τη Σιγκαπούρη και τη Σαγκάη έως τη Γενεύη και το Στάμφορντ του Κονέκτικατ.

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