Situational Awareness: Αύξησε τις θέσεις της σε εταιρείες ημιαγωγών κατά το Β' τρίμηνο

Το hedge fund επένδυσε σε Micron Technology και Sandisk, ενώ μείωσε τις θέσεις σε options που είχαν στηθεί έναντι των Nvidia, Broadcom και Advanced Micro Devices (AMD).

Η Situational Awareness αύξησε την έκθεσή της σε εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Micron Technology και η Sandisk, κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ το hedge fund μείωσε τις θέσεις σε options που είχαν στηθεί έναντι των Nvidia, Broadcom και Advanced Micro Devices (AMD).

Στις 30 Ιουνίου, η Sandisk και η Micron αντιπροσώπευαν συνολικά 11 δισεκατομμύρια δολάρια από τις επενδύσεις της Situational Awareness, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο του καθαρού ενεργητικού του fund εκείνη την περίοδο.

Το αμερικανικό fund, το οποίο χρησιμοποιεί υψηλή μόχλευση, ιδρύθηκε από τον πρώην ερευνητή της OpenAI Leopold Aschenbrenner. Τον περασμένο μήνα αναγκάστηκε να πουλήσει μετοχές εισηγμένων εταιρειών, καθώς οι ζημιές από τις επενδύσεις του στον τεχνολογικό κλάδο προκάλεσαν ταχεία υποχώρηση της αξίας τους. Η Citadel του Ken Griffin κατέληξε να αγοράσει σημαντικό μέρος των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης που κατείχε το fund.

Κατά τη διάρκεια μιας απότομης εκποίησης μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη τον περασμένο μήνα, η Micron κατρακύλησε κατά 29%, ενώ η Sandisk βυθίστηκε κατά 47%.