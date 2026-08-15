Η Ευρώπη ετοιμάζεται για «έκρηξη» επενδύσεων σε AI data centers

Η Ευρώπη εισέρχεται σε μία νέα φάση ανάπτυξης των ψηφιακών υποδομών, με την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί μια επενδυτική ευκαιρία δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή data centers.

Η Ευρώπη εισέρχεται σε μία νέα φάση ανάπτυξης των ψηφιακών υποδομών, με την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί μια επενδυτική ευκαιρία δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή data centers.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η UBS, η Γηραιά Ήπειρος βρίσκεται σήμερα σημαντικά πίσω από τις ΗΠΑ και την Ασία, ωστόσο οι πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις και η αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιακή κυριαρχία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση των έργων τα επόμενα χρόνια.

Η UBS εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή data centers μπορεί να διαμορφωθεί στα 32-44 δισ. ευρώ ετησίως σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ μόνο η γαλλική αγορά εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύει 7-9 δισ. ευρώ ετησίως. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πρόσθετες εργασίες, όπως οι αναβαθμίσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων, οι συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο ή η κατασκευή του κελύφους των κτιρίων, γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο.

Η Ευρώπη υστερεί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της UBS, η συνολική παγκόσμια δυναμικότητα data centers ανερχόταν τον Μάρτιο του 2026 σε περίπου 114 GW σε λειτουργία, ενώ επιπλέον 188 GW βρίσκονταν είτε υπό κατασκευή είτε στο στάδιο του σχεδιασμού. Από αυτή τη δεξαμενή νέων έργων, η Ευρώπη αντιπροσωπεύει μόλις 12%-13% της παγκόσμιας δυναμικότητας, ποσοστό που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με το οικονομικό μέγεθος της ηπείρου και τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι η εικόνα αυτή αρχίζει πλέον να αλλάζει. Από τη μία πλευρά, στις ΗΠΑ αυξάνονται οι αντιδράσεις απέναντι στην ανάπτυξη νέων data centers, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το κίνημα NIMBY και το μορατόριουμ που επιβλήθηκε στη Νέα Υόρκη, οδηγώντας ακόμη και σε ακυρώσεις έργων. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις αρχές Ιουνίου το Tech Sovereignty Package, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ψηφιακών υποδομών και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες.

Πρωταγωνίστρια η Γαλλία

Σύμφωνα με τη UBS, η Γαλλία είναι η βασική υποψήφια να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κόμβο για AI data centers. Το βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι η αφθονία σχετικά φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για εγκαταστάσεις που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος.

Στο μεταξύ, μόνο τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει ένα μπαράζ ανακοινώσεων νέων επενδυτικών σχεδίων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η SoftBank, η οποία ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 75 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη συνολικής δυναμικότητας 5 GW AI data centers στη Γαλλία, με την πρώτη φάση να αφορά 3,1 GW στις περιοχές Dunkirk, Bosquel και Bouchain. Επίσης, η Brookfield/Data4 προχωρά σε επένδυση 5 δισ. ευρώ για campus δυναμικότητας 700 MW στη βόρεια Γαλλία, ενώ η Ardian-Verne σχεδιάζει campus 500 MW στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Παράλληλα «τρέχουν» πολλά ακόμη έργα εκατοντάδων MW από τη Microsoft, την EDF και άλλους επενδυτές.

Στο μεταξύ, η UBS καταγράφει μεγάλα έργα και σε Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στη γαλλική αγορά αλλά αποκτά πανευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.

Αγορά δεκάδων δισεκατομμυρίων

Η UBS επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει για πρώτη φορά το μέγεθος αυτής της επενδυτικής ευκαιρίας. Υποθέτοντας κόστος κατασκευής περίπου 13 εκατ. ευρώ ανά MW, από το οποίο το 60% αφορά ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπολογίζει ότι η ετήσια αγορά στη Γαλλία θα αυξηθεί στα περίπου 8 δισ. ευρώ έως το 2029-2030. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, η αντίστοιχη αγορά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 25 και 35 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν ότι οι προβλέψεις αυτές δεν περιλαμβάνουν την αγορά αναβαθμίσεων υφιστάμενων data centers, η οποία ενδέχεται να αναπτυχθεί ταχύτατα λόγω της εξέλιξης των επεξεργαστών, της υδρόψυξης και των απαιτήσεων σε ηλεκτρική ισχύ.

Η εμπειρία των ΗΠΑ

Για να στηρίξει το επενδυτικό της σενάριο, η UBS εξετάζει τόσο τον χρόνο ανάπτυξης των έργων όσο και την πορεία δύο κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών του κλάδου, των Emcor και Comfort Systems.

Σύμφωνα με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής ομάδας υποδομών της UBS, απαιτούνται περίπου 15 μήνες από τη στιγμή που εξασφαλίζονται το οικόπεδο και η αναγκαία ηλεκτρική ισχύς έως την έναρξη λειτουργίας ενός data center. Η εκτίμηση αυτή δεν αφορά ειδικά την Ευρώπη, όπου οι χρόνοι αδειοδότησης και σύνδεσης με το δίκτυο μπορεί να διαφέρουν, δείχνει όμως ότι, όταν έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι κρίσιμες προϋποθέσεις, οι επενδυτικές ανακοινώσεις μπορούν να μετατραπούν σχετικά γρήγορα σε κατασκευαστική δραστηριότητα και έσοδα για τους τεχνικούς ομίλους.

Στην περίπτωση της Emcor, τα έσοδα από δραστηριότητες που σχετίζονται με data centers αυξήθηκαν από περίπου 0,9 δισ. δολάρια το 2021 σε πάνω από 4 δισ. δολάρια το 2025, ενώ πλέον αντιπροσωπεύουν πάνω από το 30% των σχετικών εσόδων του ομίλου. Αντίστοιχα, στην Comfort Systems τα έσοδα εκτινάχθηκαν από λιγότερα από 400 εκατ. δολάρια σε πάνω από 4 δισ. δολάρια, φθάνοντας να αντιστοιχούν στο 45% της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Παράλληλα, τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν από υψηλά μονοψήφια επίπεδα σε ποσοστά της τάξης του 10%-15%, γεγονός που η UBS θεωρεί ενδεικτικό της υψηλής κερδοφορίας των συγκεκριμένων έργων.

Με βάση το βασικό της σενάριο, η UBS εκτιμά ότι οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί όμιλοι θα μπορούσαν έως το 2030 να προσθέτουν περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ ετήσιου EBIT από την κατασκευή data centers. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη αξία αντιστοιχεί περίπου στο 3% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της Vinci και στο 19% της Eiffage. Στο αισιόδοξο σενάριο, η επίδραση θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και το 9% και 52% αντίστοιχα.

Η UBS καταλήγει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες υποδομών εξακολουθούν να αποτιμώνται ως παραδοσιακοί κατασκευαστικοί όμιλοι και όχι ως επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από το παγκόσμιο επενδυτικό κύμα της τεχνητής νοημοσύνης. Εφόσον επιβεβαιωθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά AI data centers, η UBS εκτιμά ότι τους επόμενους μήνες ενδέχεται να αναθεωρηθούν αυτές οι αποτιμήσεις.