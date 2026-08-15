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Δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος Πολύχρονο – Κασσανδρινό – Φούρκα στη Χαλκιδική

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Δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος Πολύχρονο – Κασσανδρινό – Φούρκα στη Χαλκιδική
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Δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιτηρούν στην καμένη έκταση και επεμβαίνουν σε περιπτώσεις που εντοπίζονται κάποιες εστίες.

Δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος Πολύχρονο - Κασσανδρινό - Φούρκα, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, που είχε κλείσει λόγω της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κασσάνδρας, οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Το μεταξύ δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιτηρούν στην καμένη έκταση και επεμβαίνουν σε περιπτώσεις που εντοπίζονται κάποιες εστίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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