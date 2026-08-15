Σουδάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε επίθεση των παραστρατιωτικών στην Κορντοφάν

Οι μάχες εντείνονται στον πόλεμο στον οποίο αναμετρώνται οι ΔΤΥ και ο τακτικός στρατός, άλλοτε σύμμαχοι, που αρνούνται σήμερα οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή σε επίθεση των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εναντίον της πόλης Ουμ Αράντα, στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν του Σουδάν, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Emergency Lawyers.

Οι μάχες εντείνονται στον πόλεμο στον οποίο αναμετρώνται οι ΔΤΥ και ο τακτικός στρατός, άλλοτε σύμμαχοι, που αρνούνται σήμερα οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

«Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης επιτέθηκαν (χθες Παρασκευή) στην περιοχή της Ουμ Αράντα, νοτιοδυτικά της Ελ Ομπάιντ», στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, «σκοτώνοντας πάνω από 14 αμάχους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους» και προκαλώντας κύμα «εκτοπισμού» καθώς «οι ανθρωπιστικές συνθήκες χειροτερεύουν», τόνισε η ΜΚΟ.

Νωρίτερα χθες, οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κυρίευσαν την Ουμ Αράντα, κάνοντας λόγο για «σημαντική καμπή στις επιχειρήσεις» και «στρατηγική» προέλαση ενόψει «της πλήρους απελευθέρωσης της χώρας».

Στην άλλη πλευρά, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) ανέφερε ότι απωθήθηκαν δυο επιθέσεις στους τομείς της Ουμ Αράντα και της Τζάμπαλ αλ Χασάμπα και καταφέρθηκαν «απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και υλικό» στις ΔΤΥ.

Το AFP σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο λεπτομέρειες για τις μάχες ή την έκβασή τους, με δεδομένες τις δυσκολίες ως προς την πρόσβαση στο πεδίο και τις συχνές διακοπές των τηλεπικοινωνιών στις εμπόλεμες ζώνες.

«Παιδικός υποσιτισμός»

Η Emergency Lawyers προειδοποίησε εναντίον της «επιδείνωσης της ανθρωπιστικής καταστροφής σε τομείς που ήδη υφίστανται πολιορκία και έλλειψη βασικών υπηρεσιών», προσθέτοντας ότι η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας «έχει ανασταλεί σε πολλές περιοχές εξαιτίας των μαχών σε εξέλιξη».

Άλλη ΜΚΟ, η Save the Children («Σώστε τα Παιδιά»), ανέφερε χθες ότι σχεδόν 40.000 παιδιά έφτασαν στην Ελ Ομπάιντ τους τελευταίους έξι μήνες καθώς οικογένειες έφυγαν για να σωθούν από τις μάχες στο Κορντοφάν, προειδοποιώντας εναντίον της «μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων παιδικού υποσιτισμού».

«Ορισμένες οικογένειες περνούν σχεδόν τη μισή μέρα ψάχνοντας νερό», πρόσθεσε η οργάνωση.

Πολλές πόλεις στο Σουδάν έγιναν τελευταία θέατρο αεροπορικών ή χερσαίων επιθέσεων των ΔΤΥ, από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, που ελέγχει ο στρατός, ως κοινότητες στα σύνορα με την Αιθιοπία.

Οι ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν το κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της πελώριας χώρας, οι παραστρατιωτικοί το Νταρφούρ, δυτικά, και ορισμένους τομείς του νότου.

Ο πόλεμος, που έχει μπει στην τέταρτη χρονιά του, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200.000 ανθρώπους, κατά μάλλον συντηρητικές εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, κι έχει εκτοπίσει εξαναγκαστικά άλλους 12 και πλέον εκατομμύρια Σουδανούς· ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση στη χώρα τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

