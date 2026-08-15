Nvidia: Αποκάλυψε ότι κατέχει μερίδιο ύψους 21 δισ. δολαρίων στην SpaceX

Kατέχει 122,8 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ.

Η Nvidia αποκάλυψε την Παρασκευή ότι η συμμετοχή της στην SpaceX του Έλον Μασκ είχε αξία περίπου 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του δεύτερου τριμήνου.

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανέφερε σε έγγραφο που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ότι κατέχει 122,8 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ, η οποία πραγματοποίησε την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο.

Η μετοχή της SpaceX έκλεισε την Παρασκευή στα 140 δολάρια, από 170,86 δολάρια στο τέλος Ιουνίου. Ως αποτέλεσμα, η αξία των μετοχών της Nvidia έχει υποχωρήσει περίπου στα 17,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη επενδυτική συμμετοχή της Nvidia, μετά το μερίδιό της στην Intel, το οποίο σήμερα αξίζει περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 30 δισεκατομμυρίων στο τέλος του τριμήνου. Αυτό αντιπροσωπεύει τεράστια απόδοση για την επένδυση των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε πραγματοποιήσει η Nvidia στην Intel λιγότερο από έναν χρόνο νωρίτερα.

Η Nvidia είναι ο έκτος μεγαλύτερος επενδυτής της SpaceX, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet. Ο Μασκ είναι μακράν ο μεγαλύτερος μέτοχος, με συμμετοχή αξίας περίπου 850 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Alphabet βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με περίπου 78 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μετοχές της SpaceX που απέκτησε η Nvidia προήλθαν από την επένδυση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έκανε η εταιρεία στην xAI του Μασκ, στο πλαίσιο χρηματοδοτικού γύρου ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την υπόθεση και ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς το ακριβές μέγεθος της συμφωνίας δεν είχε δημοσιοποιηθεί.

Η SpaceX εξαγόρασε την xAI τον Φεβρουάριο, σε μια συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της SpaceX, ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά τσιπ της Nvidia στα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της.

Όπως ανέφερε, οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της Nvidia διαθέτουν την «καλύτερη αρχιτεκτονική» για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για συναφή προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο Μασκ δήλωσε επίσης ότι αναμένει πως η SpaceX θα λάβει «σημαντική ποσότητα» των νέων GPUs Vera Rubin της Nvidia τον επόμενο χρόνο.

