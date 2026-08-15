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ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια προς τον λαό της Ινδονησίας για τον καταστροφικό σεισμό

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ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια προς τον λαό της Ινδονησίας για τον καταστροφικό σεισμό
Υπουργείο Εξωτερικών
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Οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν, αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς τον λαό της Ινδονησίας για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι η σκέψη της Ελλάδας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες, καθώς και σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στον λαό της Ινδονησίας μετά τον καταστροφικό σεισμό. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Υπουργείο Εξωτερικών
Ινδονησία
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