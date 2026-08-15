Ζελένσκι: Πλήξαμε μονάδα παραγωγής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos

Πύραυλοι Flamingo έπληξαν το Κέντρο Πυραύλων και Διαστήματος Progress στην περιοχή της Σαμάρα, περίπου 900 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε μια μονάδα παραγωγής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, καθώς συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και συναφών υποδομών βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, στην περιοχή της Σαμάρα, περίπου 900 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, πύραυλοι Flamingo έπληξαν το Κέντρο Πυραύλων και Διαστήματος Progress, το οποίο «ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την παραγωγή ηλεκτρονικών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το σχέδιό μας για μακροπρόθεσμες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο υλοποιείται», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Today, there are new significant results from our deep strikes. In Russia’s Samara region, one of the key enterprises within Roscosmos – the Progress Center, which was involved, among other things, in electronics production – was hit. Flamingo missiles were used. A good… pic.twitter.com/1BlZpmvKRN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026

Οι τοπικές αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα πυραυλική επίθεση σε μια μη κατονομαζόμενη βιομηχανική επιχείρηση. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ζημιές και τα θύματα βρίσκονταν υπό αξιολόγηση, ενώ οι τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι πραγματοποιήθηκε πλήγμα στην αεροπορική βάση Σαβασλέικα, στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, περίπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας και περισσότερα από 950 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου. Η εγκατάσταση, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση για διάφορα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έχει δεχθεί ουκρανικές επιθέσεις με drones και στο παρελθόν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 598 ουκρανικά drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών αποθηκών στα ουκρανικά λιμάνια της Οδησσού και του Γιούζνι στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και στο Ιζμαΐλ, στον Δούναβη, ο οποίος αποτελεί μέρος των συνόρων της Ουκρανίας με τη Ρουμανία.

Φωτογραφία @AP



