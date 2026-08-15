Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Πλήξαμε μονάδα παραγωγής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Πλήξαμε μονάδα παραγωγής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos
Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Φωτογραφία: @associatedpress
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πύραυλοι Flamingo έπληξαν το Κέντρο Πυραύλων και Διαστήματος Progress στην περιοχή της Σαμάρα, περίπου 900 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε μια μονάδα παραγωγής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, καθώς συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και συναφών υποδομών βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, στην περιοχή της Σαμάρα, περίπου 900 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, πύραυλοι Flamingo έπληξαν το Κέντρο Πυραύλων και Διαστήματος Progress, το οποίο «ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την παραγωγή ηλεκτρονικών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το σχέδιό μας για μακροπρόθεσμες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο υλοποιείται», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Οι τοπικές αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα πυραυλική επίθεση σε μια μη κατονομαζόμενη βιομηχανική επιχείρηση. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ζημιές και τα θύματα βρίσκονταν υπό αξιολόγηση, ενώ οι τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι πραγματοποιήθηκε πλήγμα στην αεροπορική βάση Σαβασλέικα, στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, περίπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας και περισσότερα από 950 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου. Η εγκατάσταση, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση για διάφορα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έχει δεχθεί ουκρανικές επιθέσεις με drones και στο παρελθόν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 598 ουκρανικά drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών αποθηκών στα ουκρανικά λιμάνια της Οδησσού και του Γιούζνι στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και στο Ιζμαΐλ, στον Δούναβη, ο οποίος αποτελεί μέρος των συνόρων της Ουκρανίας με τη Ρουμανία.

Φωτογραφία @AP


Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εξωδικαστικός: «Δίχτυ» προστασίας στην πρώτη κατοικία με εκποίηση των άλλων ακινήτων

Οι χώρες όπου τα σκουπίδια είναι τόσο λίγα που εισάγουν απορρίμματα – Πώς βγάζουν εκατομμύρια

Λιανεμπόριο: Οι «χαμηλές πτήσεις» των εκπτώσεων και η ύστατη ευκαιρία του Αυγούστου

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider