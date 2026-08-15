ΗΠΑ: Επιφυλακτικοί οι θεσμικοί επενδυτές απέναντι στα δημοφιλή τεχνολογικά «στοιχήματα»

Στις τριμηνιαίες δηλώσεις 13F, φάνηκε ότι περιόρισαν ελαφρώς την έκθεσή τους σε βασικούς τομείς του χρηματιστηρίου, όπως οι ημιαγωγοί, οι υποδομές ΑΙ και οι τεχνολογικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Οι θεσμικοί επενδυτές στις ΗΠΑ περιόρισαν ελαφρώς την έκθεσή τους σε βασικούς τομείς του χρηματιστηρίου, όπως οι ημιαγωγοί, οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και οι τεχνολογικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, κατά το δεύτερο τρίμηνο, χωρίς να πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδυτικές κινήσεις προς κάποια από τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις καταθέσεις στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Ανάλυση του Reuters σε τριμηνιαίες δηλώσεις 13F από 6.371 θεσμικούς επενδυτές - μεταξύ άλλων συνταξιοδοτικών ταμείων, hedge funds και διαχειριστών περιουσίας- δείχνει ότι υπήρχε μικρή διαφορά μεταξύ του αριθμού των επενδυτών που αύξησαν τις θέσεις τους και εκείνων που τις μείωσαν.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η διαφορά αυτή έγειρε ελαφρώς προς την πλευρά των πωλήσεων, υποδηλώνοντας μια συγκρατημένη απομάκρυνση των θεσμικών επενδυτών από ορισμένα από τα πιο δημοφιλή στοιχήματα της αγοράς.

Σχεδόν το 44% των επενδυτών που εξετάστηκαν μείωσε τις συμμετοχές του στον όμιλο των «Magnificent Seven», δηλαδή των επτά τεχνολογικών εταιρειών πολύ μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Microsoft και η Meta Platforms, ενώ το 42% αύξησε τις υφιστάμενες θέσεις του ή δημιούργησε νέες σε αυτές τις εταιρείες.

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας έχουν συμβάλει συνολικά σημαντικά στην άνοδο του χρηματιστηρίου κατά την πρόσφατη ανοδική αγορά. Οι υπόλοιποι επενδυτές δεν γνωστοποίησαν κάποια μεταβολή στις συμμετοχές τους.

Οι σχετικές δηλώσεις αφορούν το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου. Η ανάλυση βασίζεται στις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί στην ιστοσελίδα της SEC έως τις πρώτες απογευματινές ώρες της Παρασκευής.

Οι επενδυτές δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τους λόγους για τους οποίους αλλάζουν τις επενδυτικές τους θέσεις. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά ανέφεραν ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποκαλύπτουν περισσότερο τον βαθμό στον οποίο πολλά θεσμικά χαρτοφυλάκια έχουν ήδη δημιουργήσει σημαντικές θέσεις σε αυτούς τους τομείς της αγοράς, παρά τις θεμελιώδεις εκτιμήσεις τους για τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται επίσης να βοηθούν στην εξήγηση ορισμένων πρόσφατων αλλαγών στη δυναμική της αγοράς.

«Όταν οι αγορές και οι πωλήσεις είναι τόσο ισορροπημένες, για εμάς αυτό αποτελεί ένδειξη έλλειψης συναίνεσης», δήλωσε ο Shaia Hosseinzadeh, ιδρυτής του hedge fund OnyxPoint Global Management. «Κανείς δεν αμφισβητεί το μέγεθος των δαπανών που πραγματοποιούνται για την τεχνητή νοημοσύνη». Πρόσθεσε, όμως, ότι υπάρχει διαφωνία σχετικά με το ποιες εταιρείες θα είναι τελικά εκείνες που θα επωφεληθούν, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα.

Για πολλά funds που διατηρούν εδώ και αρκετό καιρό μεγάλες συμμετοχές σε αυτές τις επιχειρήσεις, παίζουν ρόλο και οι παράγοντες κινδύνου.

«Αυτό που ενδέχεται να βλέπετε είναι ότι ορισμένες από αυτές τις μεγάλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων μπορεί να έχουν ήδη τοποθετηθεί στις μετοχές όσο περισσότερο επιτρέπουν ή επιβάλλουν οι παράμετροι κινδύνου ή οι επενδυτικές τους πολιτικές», δήλωσε ο Steve Sosnick, στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Interactive Brokers.

«Αυτό θα εξηγούσε επίσης γιατί ορισμένες εταιρείες που έχουν ανακοινώσει καλά οικονομικά αποτελέσματα εξακολουθούν να βλέπουν τις μετοχές τους να υποχωρούν στη συνέχεια», πρόσθεσε. «Οι μεγάλοι μέτοχοι, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες θα αγόραζαν μετά από καλά νέα, απλώς δεν μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω τις θέσεις τους».

Οι θεσμικοί επενδυτές εξακολουθούσαν να εμφανίζουν ανοδική τάση απέναντι στις μετοχές εταιρειών ημιαγωγών στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία των 13F.

Μεταξύ των funds που είχαν υποβάλει δηλώσεις στην SEC έως τις πρώτες απογευματινές ώρες, το 48% ήταν καθαροί αγοραστές, ενώ μόλις το 34,5% ήταν καθαροί πωλητές.

Παρόμοια μικρή διαφορά παρατηρείται και σε έναν όμιλο 20 μεγάλων εταιρειών λογισμικού, μεταξύ των οποίων η Adobe και η Datadog. Το 28,2% των θεσμικών επενδυτών δήλωσε ότι ήταν καθαροί πωλητές, ενώ το 26,3% ήταν καθαροί αγοραστές.

Το Tiger μειώνει τις θέσεις του στις «Magnificent Seven»

Τουλάχιστον ένα hedge fund με μεγάλη απήχηση, το Tiger Global Management, γνωστοποίησε ότι μείωσε τις συμμετοχές του σε αρκετές εταιρείες των «Magnificent Seven», μεταξύ άλλων στη Microsoft, τη Nvidia και τη Meta, ενώ περιόρισε την έκθεσή του στην Alphabet κατά 45,4%, στα 5,8 εκατομμύρια μετοχές.

Το fund μείωσε επίσης τη συμμετοχή του στην Taiwan Semiconductor, όπως έκανε και η SoftBank Group, ενώ παράλληλα η Tiger αύξησε τη συμμετοχή της στην Intel κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Αυτό ενδέχεται να κόστισε ακριβά σε ορισμένα hedge funds τον Ιούλιο, όταν το ξετύλιγμα των επενδυτικών θέσεων που συνδέονταν με την τεχνολογία προκάλεσε σημαντικό πλήγμα στις αποδόσεις τους. Τα υπερσυγκεντρωμένα στοιχήματα σε τεχνολογικές μετοχές σήμαιναν ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τα hedge funds και άλλους κερδοσκόπους να διατηρήσουν τα προηγούμενα κέρδη τους όταν επιχείρησαν να κλείσουν τις θέσεις τους, ανέφερε η JPMorgan σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Οι επενδυτές έδειξαν τάση να αυξάνουν τις θέσεις τους σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη κατά το δεύτερο τρίμηνο. Το 36% όλων των θεσμικών επενδυτών που είχαν μέχρι τότε υποβάλει τις δηλώσεις 13F ανέφερε ότι ήταν καθαροί αγοραστές εταιρειών όπως η CoreWeave, η Arista Networks και η Broadcom.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι μετοχές που συνδέονται με την AI - από τα τσιπ μνήμης έως τα data centers - «μετατράπηκαν από μια ιστορία θεμελιώδους ανάπτυξης σε μια συναλλαγή momentum με υψηλή μόχλευση», δήλωσε ο Bruno Schneller, managing partner της Erlen Capital Management, μιας εταιρείας διαχείρισης οικογενειακών κεφαλαίων που επενδύει σε hedge funds.

Η πτώση των μετοχών αυτών τον Ιούλιο, πρόσθεσε ο Schneller, «ήταν λιγότερο μια απόρριψη της μακροπρόθεσμης επενδυτικής υπόθεσης για την AI και περισσότερο ένα κλασικό ξετύλιγμα μιας υπερφορτωμένης συναλλαγής, που ενισχύθηκε από τη μόχλευση και τους ανεπαρκείς μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου».

Παρά την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι θεσμικοί επενδυτές συνολικά έδειξαν μικρό ενδιαφέρον για τον ενεργειακό κλάδο. Το 40,3% δήλωσε ότι ήταν καθαροί πωλητές ενός ομίλου 12 μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, ενώ μόλις το 28% ήταν καθαροί αγοραστές.

Η OnyxPoint, η οποία επενδύει σε εταιρείες που συνδέονται έμμεσα με την AI, όπως επιχειρήσεις μετάλλων και εξόρυξης και ενεργειακές εταιρείες, αύξησε την έκθεσή της σε ορισμένες ενεργειακές μετοχές κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Το hedge fund δημιούργησε νέες θέσεις στις BP και Devon Energy, καθώς και στη Fervo Energy, πάροχο γεωθερμικής ενέργειας. Η OnyxPoint απέκτησε επίσης για πρώτη φορά συμμετοχή στην Keel Infrastructure, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των data centers.

Συνολικά, οι θεσμικοί επενδυτές υιοθέτησαν μια στάση αναμονής και παρακολούθησης απέναντι στα data centers, με τους καθαρούς αγοραστές και τους καθαρούς πωλητές να βρίσκονται σχεδόν απόλυτα ισορροπημένοι, στο 24,3% ο καθένας επί του συνόλου όσων είχαν υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις.