Ρήνος: Σε ιστορικά χαμηλά η στάθμη των υδάτων - Νέα προβλήματα στις μεταφορές

Το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών πέρασε σε φορτηγά και τρένα, ύστερα από τη νέα υποχώρηση της στάθμης του νερού.

Τα επίπεδα των υδάτων στον Ρήνο υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη συνεχίστηκε, σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής υπηρεσίας εσωτερικής ναυσιπλοΐας WSV. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών μεταφέρθηκε σε φορτηγά και τρένα.

Τα στοιχεία της WSV έδειξαν ότι η στάθμη στο Kaub, κοντά στο Κόμπλεντς, ένα κρίσιμο σημείο διέλευσης του Ρήνου, έπεσε στα 6 εκατοστά αργά την Παρασκευή και βρισκόταν στα 8 εκατοστά νωρίς το Σάββατο.

Η WSV είχε καταγράψει 10 εκατοστά στο Kaub νωρίς την Παρασκευή, επίπεδο που ήταν ήδη χαμηλότερο από το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό των 25 εκατοστών, που είχε καταγραφεί το 2018.

Ο ποταμός έχει βάθος περίπου 1 μέτρο μεγαλύτερο από την ένδειξη του υδρομετρικού σταθμού, η οποία χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως δείκτης για τη μέτρηση της τοπικής στάθμης των υδάτων.

Η στάθμη στο Kaub είχε να ξεπεράσει τα 78 εκατοστά από τα μέσα Ιουλίου.

Ως γενικός κανόνας, εάν η ένδειξη της στάθμης στο Kaub παραμείνει κάτω από τα 78 εκατοστά για 30 συνεχόμενες ημέρες, όπως συνέβη το 2022 και το 2018, η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται κατά 1%, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία.

Ο Ρήνος είναι ένας από τους σημαντικότερους μεταφορικούς διαύλους της Ευρώπης, απαραίτητος για τη μεταφορά χημικών προϊόντων, εμπορευμάτων, καυσίμων και άλλων αγαθών.

Γερμανικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να αναφέρουν προβλήματα λόγω της χαμηλής στάθμης του Ρήνου.

Παραγωγοί χημικών, εταιρείες κοινής ωφέλειας, χαλυβουργίες και έμποροι αγροτικών προϊόντων έχουν προειδοποιήσει για αυξημένο κόστος, συμφόρηση στις μεταφορές και μειωμένη παραγωγή.

