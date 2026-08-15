Ακίνητα – Θεσσαλονίκη: Περιορισμός προσφοράς, αύξηση ζήτησης, αλλά «κόβουν ταχύτητα» οι τιμές – Μετατόπιση στα δυτικά

Τι δείχνει η νέα έρευνα Ακινήτων Θεσσαλονίκης από το γνωστό μεσιτικό γραφείο Sko.real. Με -13% «έτρεξαν» στις αρχές του 2026 οι νέες καταχωρήσεις και με +15% οι ενεργές ζητήσεις. Ανοδικά οι τιμές αλλά με ηπιότερο ρυθμό, ωριμότερη η αγορά. Η «ανάδειξη» των Δυτικών περιοχών και η τάση. Τι ψάχνουν αγοραστές - ενοικιαστές.

Περιορισμό της νέας προσφοράς και ενίσχυση του ενεργού αγοραστικού ενδιαφέροντος, την ώρα που ο ρυθμός ανόδου των ζητούμενων τιμών επιβραδύνεται, αποτυπώνει, μεταξύ άλλων ευρημάτων, για την αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη σχετική ανάλυση του γνωστού μεσιτικού γραφείου SkoReal για τους πρώτους μήνες του 2026, που μεταφράζεται σε λιγότερα νέα ακίνητα που βγαίνουν προς πώληση και περισσότερους υποψήφιους αγοραστές, με εντονότερη απόκλιση ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση

Ειδικότερα, καταγράφεται πτώση 13% στις νέες καταχωρήσεις ενώ με +15% «έτρεξαν» οι ενεργές ζητήσεις (Α’ τετράμηνο) σύμφωνα με το μεσιτικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται από το 2008 στην αγορά ακινήτων της κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής και της Χαλκιδικής.

Όπως σημειώνεται, η εικόνα δεν παραπέμπει σε γενικευμένη υποχώρηση της αγοράς. Δείχνει, αντίθετα, μια μετάβαση από την περίοδο των έντονων ανατιμήσεων σε μια πιο ώριμη και επιλεκτική φάση: οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα, ενώ οι αγοραστές συγκρίνουν αυστηρότερα την τιμή με την τοποθεσία, την κατάσταση και το πραγματικό κόστος αξιοποίησης κάθε ακινήτου. Η αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη δείχνει ότι περνά σε μια πιο ώριμη φάση. Η προσφορά, η ζήτηση και οι τιμές δεν κινούνται πλέον με τον ίδιο ρυθμό όπως τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή γίνονται πιο έντονες.

Σύμφωνα με το μεσιτικό γραφείο, που επικαλείται και στοιχεία του spitogatos, τα δημοσιευμένα στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2026 δείχνουν αύξηση 7,9% στις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών και 4,2% στις αντίστοιχες τιμές ενοικίασης, σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2025. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται, αλλά είναι πιο συγκρατημένη από την προηγούμενη χρονιά. Στη Θεσσαλονίκη, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,2% και οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατά 5,1%. Οι αντίστοιχοι ετήσιοι ρυθμοί στο Α’ τρίμηνο του 2025 ήταν 12,5% και 13,5%, γεγονός που καταδεικνύει σαφή επιβράδυνση χωρίς αντιστροφή της τάσης. Οι ζητούμενες τιμές αποτυπώνουν τις προσδοκίες των πωλητών και των εκμισθωτών, όχι απαραίτητα τις τελικές τιμές συναλλαγής. Ωστόσο, η πορεία τους επιβεβαιώνει ότι η αγορά παραμένει σε θετικό έδαφος, με μεγαλύτερη πλέον έμφαση στη σωστή τιμολόγηση.

Η τοπική εικόνα

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η SkoReal προέρχονται αποκλειστικά από τη δραστηριότητά της στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκρίνουν το Α’ τετράμηνο του 2026 με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Δεν αποτελούν το συνολικό μέγεθος της αγοράς, αλλά αποτυπώνουν τη συμπεριφορά πραγματικών αγοραστών και ιδιοκτητών που κινήθηκαν μέσω του δικτύου της εταιρείας.

Το ισχυρότερο εύρημα είναι ο συνδυασμός της πτώσης 13% στη νέα προσφορά με την άνοδο 15% στις ενεργές ζητήσεις. Παράλληλα, οι επιλογές ανά αγοραστή μειώθηκαν από 3,53 σε 3,32, ενώ οι υποδείξεις ακινήτων αυξήθηκαν μόλις κατά 3%. Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον ενισχύεται, αλλά οι πραγματικά κατάλληλες επιλογές γίνονται ελαφρώς λιγότερες.

Η αύξηση των ζητήσεων δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ισόποση αύξηση των συναλλαγών. Οι αγοραστές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για σύγκριση και ελέγχουν αυστηρότερα αν η ζητούμενη τιμή ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Την ίδια στιγμή, κατοικίες σε καλή τοποθεσία, σωστή κατάσταση και ρεαλιστική τιμή εξακολουθούν να συγκεντρώνουν γρήγορα ενδιαφέρον.

Η Δυτική Θεσσαλονίκη ενισχύεται ως εναλλακτική

Σύμφωνα με την ανάλυση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταδιακή μετατόπιση μέρους της ζήτησης προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στην καθημερινή εικόνα της SkoReal καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα σε περιοχές όπως ο Εύοσμος, η Ευκαρπία, η Σταυρούπολη και η Πολίχνη, κυρίως για μεσαίες κατοικίες και οικογενειακά διαμερίσματα.

Η περιοχή αρχίζει να λειτουργεί ως συμπληρωματικός πόλος ανάπτυξης για την αγορά κατοικίας της πόλης. Σε αντίθεση με πολλές ανατολικές περιοχές, όπου οι τιμές έχουν ήδη ενσωματώσει μεγάλο μέρος της ανόδου των τελευταίων ετών, αρκετές δυτικές συνοικίες εξακολουθούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό τις καθιστά πιο προσιτές για αγοραστές με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αλλά και πιο ενδιαφέρουσες για επενδυτές που αναζητούν καλύτερη σχέση τιμής και απόδοσης.

Αυτό δεν καθιστά κάθε ακίνητο αυτομάτως ευκαιρία: η κατάσταση της οικοδομής, το κόστος ανακαίνισης, η πρόσβαση στις μετακινήσεις και η πραγματική μισθωτική ζήτηση παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες.

Εφόσον συνεχιστούν η βελτίωση της προσβασιμότητας και η ανάπτυξη τοπικών υποδομών, οι δυτικές συνοικίες είναι πιθανό να ενισχύσουν τη θέση τους στον οικιστικό και επενδυτικό χάρτη της πόλης.

Παράλληλα, η σταδιακή αναβάθμιση υποδομών και η βελτίωση της προσβασιμότητας ενισχύουν τη μεσοπρόθεσμη προοπτική των δυτικών περιοχών. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, είναι πιθανό να οδηγήσει σε σταδιακή σύγκλιση τιμών και σε επαναπροσδιορισμό της θέσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης στον επενδυτικό χάρτη της πόλης.

Τι αναζητούν οι αγοραστές και οι ενοικιαστές το 2026

Οι αγοραστές το 2026 εμφανίζονται πιο προσεκτικοί και πιο απαιτητικοί. Δεν εξετάζουν μόνο την τιμή, αλλά και τη λειτουργικότητα του ακινήτου, την κατάσταση της πολυκατοικίας, το κόστος πιθανής ανακαίνισης και τη συνολική σχέση τιμής–ποιότητας.

Η ζήτηση για νεόδμητες κατοικίες παραμένει υπαρκτή, αλλά πιο επιλεκτική, καθώς επηρεάζεται από το υψηλότερο συνολικό κόστος απόκτησης. Οι αγοραστές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη σύγκριση επιλογών και αξιολογούν αυστηρότερα αν η ζητούμενη τιμή ανταποκρίνεται στα πραγματικά χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Στις αγοραπωλησίες, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, ανακαινισμένα ή άμεσα λειτουργικά ακίνητα, καθώς και μικρότερες κατοικίες που μπορούν να αξιοποιηθούν επενδυτικά χωρίς μεγάλη καθυστέρηση. Πέρα από την τιμή, οι ενδιαφερόμενοι εξετάζουν πλέον πιο προσεκτικά την κατάσταση της πολυκατοικίας, την ενεργειακή εικόνα και το συνολικό κόστος πιθανής ανακαίνισης.

Στις ενοικιάσεις, τα μικρά διαμερίσματα κοντά σε πανεπιστήμια, μέσα μεταφοράς και κεντρικούς άξονες διατηρούν υψηλή κινητικότητα. Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Πυλαία και η Θέρμη το ενδιαφέρον αφορά συχνότερα μεγαλύτερες κατοικίες για οικογένειες και εργαζομένους. Η αυξημένη διαθεσιμότητα που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις δίνει στους ενοικιαστές μεγαλύτερο περιθώριο σύγκρισης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα γενικευμένη πτώση των μισθωμάτων.

Τάσεις αγοράς κατά την Ενοικίαση Ακινήτων

Η ζήτηση για ενοικίαση ακινήτων στην Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να στρέφεται κυρίως στα μικρά διαμερίσματα, εξαιτίας κυρίως της έντονης φοιτητικής δραστηριότητας.

Οι περιοχές κοντά σε πανεπιστήμια, στάσεις μέσων μεταφοράς και κεντρικούς άξονες διατηρούν υψηλή κινητικότητα. Στα ανατολικά της πόλης, περιοχές όπως η Θέρμη και η Πυλαία συνεχίζουν να προσελκύουν ενδιαφέρον για μεγαλύτερες κατοικίες, κυρίως από οικογένειες και εργαζόμενους που αναζητούν περισσότερους χώρους και καλύτερη ποιότητα διαβίωσης.

Η αυξημένη διαθεσιμότητα ακινήτων σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους δημιουργεί ενδείξεις σταδιακής εξισορρόπησης. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πτώση τιμών, αλλά δείχνει ότι οι ενοικιαστές έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη δυνατότητα σύγκρισης.

Τι θα κρίνει την υπόλοιπη χρονιά

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγόρη Σκόντζο, CEO της Sko.Real, «η πορεία της αγοράς μέχρι το τέλος του 2026 θα εξαρτηθεί κυρίως από την εξέλιξη των επιτοκίων και των στεγαστικών δανείων, τη διαθεσιμότητα νέων και ποιοτικών ακινήτων, τη ζήτηση από ιδιώτες και επενδυτές, καθώς και την πρόοδο νέων οικιστικών έργων και υποδομών.

Το πιθανότερο σενάριο δεν είναι μια οριζόντια μεταβολή που θα επηρεάσει όλα τα ακίνητα με τον ίδιο τρόπο, αλλά μια περισσότερο επιλεκτική αγορά. Όσο η προσφορά κατάλληλων κατοικιών παραμένει περιορισμένη, η τοποθεσία, η πραγματική κατάσταση και η ρεαλιστική τιμολόγηση θα καθορίζουν όλο και περισσότερο ποια ακίνητα προσελκύουν ενδιαφέρον και ποια παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα διαθέσιμα».

Συμπεράσματα και προοπτικές για το 2026

Η αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη το Α’ τετράμηνο του 2026 δείχνει ότι περνά σε φάση ωρίμανσης. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά οι αγοραστές είναι πιο επιλεκτικοί και πιο ευαίσθητοι στην τιμολόγηση. Για το υπόλοιπο του 2026, η πορεία της αγοράς αναμένεται να επηρεαστεί κυρίως από:

· την εξέλιξη των επιτοκίων,

· τη διαθεσιμότητα νέων ακινήτων,

· τη ζήτηση από επενδυτές και ιδιώτες,

· την πορεία των στεγαστικών δανείων και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων,

· την ανάπτυξη νέων οικιστικών έργων.

Όσο η προσφορά ποιοτικών ακινήτων παραμένει περιορισμένη, οι σωστά τιμολογημένες κατοικίες σε περιοχές με πραγματική ζήτηση θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.